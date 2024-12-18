İlaçla yedi gün ilaçsız bir hafta

Zencefil, bal ve limon karışımı ve ıhlamur gibi doğal çaylar hem bağışıklığı destekler hem de boğazı yatıştırır. Adaçayı gibi antiseptik özelliği olan bitki çayları da etkili olabilir. Soğan ve sarımsak gibi antibakteriyel besinler çeşitli şekillerde beslenmeye dahil edilirse bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve enfeksiyonlarla daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine katkı sağlayabilir.









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