Samanyolu Haber /Gündem / İlaçlanmış! Şüpheler otele yöneldi /15 Kasım 2025 20:47

İlaçlanmış! Şüpheler otele yöneldi

İstanbul’da bir anne ve iki çocuğun ölümünün ardından, aynı otelde kalan iki kişinin daha zehirlenme şikâyetiyle hastaneye başvurması dikkatleri işletmeye çevirdi. Otelde kısa süre önce ilaçlama yapılmış olması, olayın nedeniyle ilgili şüpheleri daha da derinleştirdi.

SHABER3.COM

İstanbul Ortaköy’de yemek yedikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anne ile iki çocuğunun konakladığı Fatih’teki otelde iki kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. Otelde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı otelde kalan iki turist mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitti. Tedavileri yapılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde inceleme yaparken, polis de olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi.

HaberTürk’ün haberine göre otel yetkilileri, işletmede yiyecek–içecek hizmeti verilmediğini belirtti. Ancak otelde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı ifade edildi.

Ailedeki üç ölüm inceleniyor, zehirlenme şüphesi netleşmedi: Cinayet ve intihar ihtimali araştırılacak Ailedeki üç ölüm inceleniyor, zehirlenme şüphesi netleşmedi: Cinayet ve intihar ihtimali araştırılacak

AİLE AFYONKARAHİSAR’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in cenazeleri Bolvadin’de düzenlenen törenle defnedildi. Ailenin yakınları taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

AİLE, SORUMLULARIN BULUNMASINI İSTİYOR

Hastanede tedavisi süren Servet Böcek’in dayısı Recep Yılmaz, üç can kaybının ardından büyük bir acı yaşadıklarını söyleyerek, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

Ailenin başka bir yakını Halil Yılmaz ise yaşananların cevaplanması gereken çok sayıda soru işareti bıraktığını belirterek, “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmek istiyoruz. Sadece onların mı yedikleri bir şeydi? Her şeyin netleşmesini istiyoruz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlaçlanmış! Şüpheler otele yöneldi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:11:18