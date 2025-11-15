İlaçlanmış! Şüpheler otele yöneldi

Ailedeki üç ölüm inceleniyor, zehirlenme şüphesi netleşmedi: Cinayet ve intihar ihtimali araştırılacak Ailedeki üç ölüm inceleniyor, zehirlenme şüphesi netleşmedi: Cinayet ve intihar ihtimali araştırılacak





Hayatını kaybeden anne Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in cenazeleri Bolvadin’de düzenlenen törenle defnedildi. Ailenin yakınları taziyeleri cami avlusunda kabul etti. Cenaze namazına ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.





İstanbul Ortaköy’de yemek yedikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren anne ile iki çocuğunun konakladığı Fatih’teki otelde iki kişinin daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurduğu ortaya çıktı. Otelde birkaç gün önce ilaçlama yapıldığı bilgisi paylaşıldı.Aynı otelde kalan iki turist mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitti. Tedavileri yapılan turistlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri otelde inceleme yaparken, polis de olay yerinde delil çalışması gerçekleştirdi.HaberTürk’ün haberine göre otel yetkilileri, işletmede yiyecek–içecek hizmeti verilmediğini belirtti. Ancak otelde kısa süre önce ilaçlama yapıldığı ifade edildi.Hastanede tedavisi süren Servet Böcek’in dayısı Recep Yılmaz, üç can kaybının ardından büyük bir acı yaşadıklarını söyleyerek, “İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Gerçeklerin ortaya çıkarılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.Ailenin başka bir yakını Halil Yılmaz ise yaşananların cevaplanması gereken çok sayıda soru işareti bıraktığını belirterek, “Bu olayın nasıl yaşandığını bilmek istiyoruz. Sadece onların mı yedikleri bir şeydi? Her şeyin netleşmesini istiyoruz” diye konuştu.