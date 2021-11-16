İlaçlar kara borsaya mı düşecek?

Türk Eczacıları Birliği, 6 Kasım 2021 tarihinde yaptığı açıklamada 645 kalem ilacın piyasada bulunmadığını vurgulamış ve halk sağlığının tehdit altında olduğunu bildirmişti. Ardından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 9 Kasım’da, "Hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yapmıştı.







Bu gelişmeler üzerine TEB, Cumhuriyet'e ilan verdi ve konuyu tekrar gündeme getirdi. TEB'den yapılan açıklamada, "Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz" denildi. TEB açıklaması şöyle:







"BU KRİZİN SORUMLUSU BİZ ECZACILAR DEĞİLİZ"





"Ciddi bir ilaç yokluğu içerisindeyiz ve bu tablo gün geçtikçe derinleşiyor. Her şeyden önce söylemekte fayda var: Bu krizin sorumlusu biz eczacılar değiliz. Eczacılarımız hastalarına ilaç veremiyorsa, hastalarımız ihtiyaçları olan ilaçlarına ulaşamıyorsa bunun sebebi hâlihazırdaki ilaç fiyatlandırma politikalarıdır, 14 yıldır güncellenmeyen ilaç fiyat kararnamesidir, yerli ilaç politikalarının istenen düzeyde olmamasıdır.





"MESLEKTAŞLARIMIZ SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"





Derinleşmekte olan bu kriz karşısında kamuoyunu uyarmak bizim görevimiz, çünkü halk sağlığını korumakla yükümlüyüz. Bunu yaptığımız için günlerdir mesleğimizi ve meslektaşlarımızı itibarsızlaştırmaya yönelik tutumlar ile karşı karşıyayız. Eczanelerimize denetimler düzenleniyor, meslektaşlarımız susturulmaya çalışılıyor ve hedef gösteriliyor. Bu tavrı kabul etmiyoruz.





"HASTALARIMIZA İLACINI ULAŞTIRAMIYORUZ"





Her ne kadar ilaç fiyatlarının artmasına karşı olsak da ilaç fiyatlandırmasına esas olan Avro kuru 4.57 TL iken güncel Avro kuru 11 TL civarında seyrediyor. Aradaki makas giderek açılıyor ve piyasada bulunamayan ilaç sayısı günden güne artıyor. Ve ne yazık ki bu karşı karşıya kaldığımız ilk ilaç krizi değil. Biz bunu yıllardır yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı ve ilaç firmaları şubat ayında ilaç kurunda anlaşana dek pek çok ilacı temin edemiyoruz, hastamıza ilacını ulaştıramıyoruz.





"HİZMETİMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRMEYE HAZIRIZ"







Uyarıyoruz; eğer sesimiz duyulmazsa, İlaç Fiyat Kararnamesi hakkındaki çağrımız kamu otoritesi tarafından kabul görmezse ilaç krizi daha fazla derinleşecek, daha çok sayıda ilaç bulunamaz hale gelecek, halk sağlığı geri dönülmez biçimde yara alacaktır. Kamu otoritesi, hangi dağıtım ağında bu ilaçların bulunduğunu beyan ediyorsa temin etmeye ve hizmetimizi kesintisiz sürdürmeye hazırız."