Samanyolu Haber /Gündem / İlaçlara büyük zam /19 Ocak 2022 16:57

İlaçlara büyük zam

Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, dün itibarıyla 100'ün üzerinde ilaca yüzde 30-35 aralığında zam geldi. Bir zam da gelecek ay ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kurunun güncellenmesi nedeniyle gelecek.

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İlaç fiyatlarına yüzde 30 ila yüzde 35 aralığında zam geldi. Sözcü’den Gamze Bal’a konuşan Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı, “18 Ocak itibarıyla bazı ilaçlara yüzde 30-35 civarında zam geldi” dedi.

Ercanlı, fiyatı artan ilaçların bazı antibiyotikler, insülin ilaçları ve kan sulandırıcılar olduğu bilgisini verdi.

Ocak ayı başında her 100 ilaçtan 22’sinin bulunmadığını açıklayan Ercanlı, “Hâlâ bazı ilaçlar bulunamıyor. Firmalar döviz kurunun artmasından dolayı ithalatlarını kısıyor. Çünkü ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan avro/TL kurunun düşük olmasından dolayı Türkiye’de sattıkları fiyat düşük kalıyor. Zam yapılabildiği ölçüde de ilaçların piyasaya verilmesi de mümkün oluyor” diye konuştu.

BİR ZAM DA ŞUBATTA YAPILACAK
Öte yandan, mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro/TL kurunun şubat ayında güncellenecek olması nedeniyle de ilaç fiyatları yeniden artacak.

Mevcut durumda ilaçların fiyatlandırmasında kullanılan avro/TL kuru 4.5786 olarak kabul ediliyor. Ancak reel avro/TL kuru şu an 15.4 seviyelerinde.

Ercanlı’nın aktardığına göre, ilaçların fiyatlandırılmasında kullanılan kur, şubat ayının üçüncü haftasında güncellenecek ve bu durum tüm ilaçların zamlanmasına yol açacak.

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) Başkanı Nezih Barut, Kasım 2021’de yaptığı açıklamada, şubatta güncellenecek ilaç fiyatlarında en az yüzde 35-36 artışa ihtiyaç olduğunu ifade etmişti.
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