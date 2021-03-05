Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyat profesörü, Mimarlık Fakültesi'nin dekanı oldu /05 Mart 2021 12:41

İlahiyat profesörü, Mimarlık Fakültesi'nin dekanı oldu

İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı oldu.

SHABER3.COM

BÜTÜN GÖREVLERDE ONUN İSMİ

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık, Spor Bilimleri ve Turizm fakültelerinin dekan vekili olan Rektör Yardımcısı İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek'e yeni bir görev daha verildi.

Odatv'den Servet Seyfettin Mete'nin haberine göre Şimşek, Hitit Üniversitesi Mimarlık Fakültesi dekanı oldu.

"Tasavvuf, Tasavvuf Tarihi, Tasavvu, Nakşbendîlik, Müceddidîlik, Halidîlik" alanlarında çalışmalar yapan Şimşek aynı zamanda üniversitede komisyon başkanlığı, senato üyeliği, rektörlük yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yürütüyor.

DUA BİLMEMESİYLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Şimşek, geçen yıl Çorum’da düzenlenen bir açılış programında açılış duası bilmediğini söylemesiyle gündeme gelmişti. Şimşek, TBMM eski Başkanı İsmail Karaman ile AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş’un da katıldığı açılış töreninde dua için kürsüye davet edilmiş, ancak "Açılış duası bilmiyorum" demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlahiyat profesörü, Mimarlık Fakültesi'nin dekanı oldu Sonraki Haber >>

Haber Etiketleri:  

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Beyaz Tv'nin 'Sahte röportajını' gerçek köylüler bozdu

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Golf sahası önünde tarım konuşunca...

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Kaymakamdan şov baskını: Çay içen çalışanlara ceza yazdırdı

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:31:48