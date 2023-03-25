Samanyolu Haber /Gündem / İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a sopalı saldırı /25 Mart 2023 15:26

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç'a sopalı saldırı

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, sosyal medya hesabından saldırıya uğradığını açıkladı. Kılıç, evinin önünde sopalı bir grubun kendisine saldırdığını söyledi.

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Cemil Kılıç, bir fotoğrafını eklediği paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Az önce evimin önünde saldırıya uğradım. Kendimi eve zor attım. Ellerinde sopalarla Allahu Ekber deyip saldırdılar.

Evimin önünde bekliyorlar. Adeta Madımak gibi...



Diyanet'in Atatürk'e yönelik hutbesine ilişkin eleştirileri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve MEB tarafından görevine son verilen ilahiyatçı Cemil Kılıç, sık sık gericilerin hedefi haline geliyordu.

Kılıç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında görevine geri döneceğini söylemiş "Yaşasın Atatürk devrimi" ifadelerini kullanmıştı. Kılıç'ın o paylaşımı şöyle olmuştu:

"Sapık imam Halil Konakçı, İslam düşmanı Akit, sapık tarikatlar ve avaneleri, size bir haberim var. 97 gün önce ihraç edildiğim görevime yakında yeniden başlıyorum. Yargı, MEB'in işlemini hukuka aykırı bulup iptal etti. Ben boyun eğmem! Yaşasın Atatürk devrimi!" 


KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER DETAYLARI

Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlarının, ihraca ilişkin 3 gerekçe gösterdiğini söyleyen Kılıç gerekçelerden birinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’e kitap hediye etmesi olduğunu belirtmişti.

Kılıç, bu 3 gerekçeyi şöyle sıralamıştı:

1 - Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp kendisine Muhammedi İslam adlı kitabımı hediye ettiğim için, ayrıca Sayın Meral Akşener’le görüştüğüm ve bir kitabımı hediye ettiğim için, yine sayın Ekrem İmamoğlu ve sayım Mansur Yavaş ile görüşerek çalışmalarında başarılar dileyip kendilerine bir kitabımı hediye ettiğim için güya siyaset yapmak,

2 - Diyanetin Atatürk karşıtı tutumunu ve İslam’a aykırı kimi fetva nitelikli yanlış açıklamalarını eleştirdiğim ayrıca devletin Diyanet tarikatlarını koruyup kolladığına ilişkin açıklamalar yaptığım için güya devletin kurumlarını küçük düşürmek,

3 - Demografik işgal hareketi olarak gördüğüm yanlış mülteci politikasını ve cumhuriyetimizin dayandığı altı ilkeden biri olan milliyetçilik karşıtı sözlerini eleştirdiğim için güya Cumhurbaşkanının itibarını sarsmak.
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