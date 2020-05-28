İlahiyatçı-yazar ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre ilahiyatçı Mürşit Kavurmacı bu akşam Türkiye saati ile 21:30 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nden Kurşunlu Mahallesi yönüne doğru yürüyüş yapmak için evden ayrıldı.





Uzun süre geri dönmeyince ailesi Kavurmacı'yı aramaya başladı. Kavurmacı'nın cansız bedeni evinin 20 metre ilerisindeki kayalıkların dibinde suyun içerisinde hareketsiz halde bulundu.





BAŞINDA VE KARNINDA YARALAR VARDI





Bir yakını tarafından sudan çıkarılan Mürşit Kavurmacı'nın olay yerine gelen sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlendi.





Kavurmacı'nın başında ve karnında yaralanmaların meydana geldiği, yürüdüğü sırada dengesini kaybedip suya düşmüş olabileceği iddia edildi.





Kavurmacı'nın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.





Bursa'da tanınan bir isim olan Kavurmacı'nın sosyal medyadaki son paylaşımında "Rahman yücedir" diye yazdığı, oğlunun askerde olduğunu ve bayramda oğlunun hasretini çektiğini belirttiği görüldü.





MÜRŞİT KAVURMACI KİMDİR?





Ünlü Mevlithan Mustafa Kavurmacı'nın oğlu olan Mürşit Kavurmacı, ilahiyat fakültesi mezunu olup, bir süre imam-hatiplik, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği de yapmıştı.





Tasavvuf musikisiyle uğraşan Kavurmacı, ilahiyat fakültesinden mezun olduktan sonra Bursa Konservatuarı'nda ders almıştı.





2000 yılında kurduğu tasavvuf musikisi korosu ile birlikte çalışmalarına devam ediyordu. "Aşığım Cemaline" ve "Vakfı Seher" isimli albümleri de bulunan Kavurmacı, "Hayatın Pusulası" isimli bir de kitap yayımlamıştı.