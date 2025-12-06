İlave TV Arif Kocabıyık tutuklandı

Sokak röportajı yapan İlave TV ve Kendine Muhabir sayfalarında yayınlanan bir konuşmada Cumhurbaşkanına yönelik hakaret içerikli ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı.



Röportajı veren Halil Kürklü ile Kendine Muhabir yöneticisi Hasan Köksoy, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık hakkında ise olay sonrası yakalama müzekkeresi çıkarıldı. Kocabıyık, Çanakkale’de gözaltına alındı.



TUTUKLANDIĞINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU



Adliyeye sevk edilen Kocabıyık, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Kocabıyık’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;



“Arif Kocabıyık az önce Çanakkale’de çıkarıldığı mahkemede malesef tutuklandı…”