Samanyolu Haber /Gündem / İlber Ortaylı: 'İstanbul'a kimse gelmesin, istemiyoruz' /13 Ekim 2024 09:33

İlber Ortaylı: 'İstanbul'a kimse gelmesin, istemiyoruz'

Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il olmasını yorumladı. Ortaylı, "İstanbul'a kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelenler, ne de turistler. İstemiyoruz" dedi.

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KAFA TV isimli YouTube kanalında Candaş Tolga Işık'ın Cahille Sohbeti Kestim programında gündeme dair olayları değerlendiren Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçilmesini yorumladı.

İstanbul'un yaşanması en zor ikinci il seçildiğiniz duyan İlber Ortaylı, "Gelmesinler, hiçbiri gelmesin" dedi.

Ne turistleri ne yerleşmek için gelenleri "istemiyoruz" diyen Ortaylı'nın o sözlerine pek çok kişi hak verdi.

“İSTEMİYORUZ, GELMESİNLER”
Ortaylı, “İstanbul’a gelmesinler, hiç kimse gelmesin. Ne yerleşmeye gelsinler ne de turistler gelsin. İstemiyoruz. Bu ne be!” sözleriyle isyan etti.

Ortaylı’nın çıkışı sosyal medyada gündem oldu.

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