Samanyolu Haber /Gündem / 'İlber Ortaylı yoğun bakıma kaldırıldı' iddiası: Açıklama geldi /03 Ekim 2025 00:21

'İlber Ortaylı yoğun bakıma kaldırıldı' iddiası: Açıklama geldi

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Ortaylı'nın durumunun kritik olduğu öne sürüldü. Kafaları karıştıran iddiaların ardından haberin aslı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Beyaz Gazete'nin haberine göre bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Acilen hastaneye kaldırılan Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Kaynaklar, ünlü akademisyenin durumunun kritik olduğunu aktardı.

"KALP KRİZİ GEÇİRMEDİ AŞKA BİR HASTALIKTAN HASTANEDE"
Gazeteci Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada İlber Ortaylı'ya ilişkin kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladı.

Işık, sosyal medya hesabından paylaşımda, "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI'DAN PAYLAŞIM
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ortaylı, geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiğini belirterek, şunları söyledi:

"Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'İlber Ortaylı yoğun bakıma kaldırıldı' iddiası:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:23:04