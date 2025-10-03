'İlber Ortaylı yoğun bakıma kaldırıldı' iddiası: Açıklama geldi

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve akademisyenlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.





Beyaz Gazete'nin haberine göre bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM etkinliğine katılamayan Ortaylı'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.





Acilen hastaneye kaldırılan Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi. Kaynaklar, ünlü akademisyenin durumunun kritik olduğunu aktardı.





"KALP KRİZİ GEÇİRMEDİ AŞKA BİR HASTALIKTAN HASTANEDE"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada İlber Ortaylı'ya ilişkin kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladı.





Işık, sosyal medya hesabından paylaşımda, "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil" ifadelerini kullandı.



