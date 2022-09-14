Samanyolu Haber /Gündem / İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz /14 Eylül 2022 10:04

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

Prof. Dr. İlber Ortaylı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in geçtiğimiz yılki paylaşımını eleştirirken "Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez" dedi.

İlber Ortaylı'dan AKP'li Mustafa Şen'e: Küstah edepsiz

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Habertürk TV'de yayınlanan 'Teke Tek' adlı programda 'Atatürk' ve 'Vahdettin' ekseninde yürütülen tartışmalara değindiği sırada AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'e tepki gösterdi.

Şen'in geçtiğimiz yıl Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik kullandığı "Suriye’den gelenlere sordum. Diyorlar ki: İlk olarak bizden önce gelenler geldikleri yere gitseler, biz de yol yordam öğrensek, sonra biz gitsek" ifadesine değinen Ortaylı, şunları söyledi:

"(...) Cevdet Bey'in yazısını falan tutmuyorum, 'Yunan' lafını hiç etmiyorsunuz diyor. Başka laflardan hiç bahsetmiyor. Nasıl bir partinin genel başkan yardımcısı, Mustafa Şen... Nasıl 'Bu topraklardan gidecekler varsa önce bir siz gidin de onlar da görsün' diye laf atabiliyor öbürlerine. Bu tam bir küstahlık ve edepsizliktir. Bir siyasi partinin yetkili otoritesi bunu söyleyemez. Bunların üstü örtülüyor, hiç lafı edilmiyor."
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