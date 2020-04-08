ILC'den korkutan tahmin

Imperial College’in yayinladigi ilk rapor, virüsün aktif bulaşması olan 42 ülkedeki ölüm sayıları üzerinden yapıldı. Rapor önümüzdeki hafta için tahminleri ve vaka bildirme trendlerinin analizini içeriyor. Bu tahminlerin doğruluğu her ülkedeki izleme ve raporlamanın kalitesine göre değişiyor. Ölüm vakalarının kullanılmasındaki neden, bunların zaman içinde bildirilen vakalardan daha güvenlilir ve stabil olmasından kaynaklanıyor.



Bu haftalık öngörü raporu önümüzdeki haftaya dair halen virüsün yayıldığı 42 ülkedeki tahmini ölüm ve vaka sayılarını ele alıyor. Gözlem ve raporlamaya göre her ülkenin beklentileri bu öngörüde farklılıklar gösterebilir. Raporlanan koronavirüs vakaları kullanılıyor ve kısa vadeli öngörüler hazırlanarak değerlendiriliyor.





Koronavirüs salgını konusunda 14 ülke durağan bir seyir izliyor. Bu ülkeler: Arjantin, Avusturya, Dominik Cumhuriyeti, Yunanistan, Endonezya, İran, Irak, İtalya, Lüksemburg, Malezya, Fas, Norveç, Panama, Güney Kore olarak sıralanmış.





KORONAVİRÜSÜN HIZLI YAYILDIĞI ÜLKELER





Koronavirüsün yavaş yayıldğı ülkeler Hollanda ve İspanya olurken hızlı yayıldığı 26 ülke ise şöyle: Cezayir, Belçika, Brezilya, Kanada, Çin, Çekya, Danimarka, Ekvador, Mısır, Fransa, Almanya, Hindistan, İrlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, Birleşik Krallık, ABD.





NİSPETEN DAHA AZ ÖLÜM OLACAK ÜLKELER





Eğilimler öngörülerine dayalı olarak önümüzdeki hafta ülkelere göre ölüm beklentilerine göre ise 14 ülkede nispetten daha az kişi hayatını kaybedecek. Bu sayıların yüzden az olacağı tahmin ediliyor. Bu ülkeler, “Arjantin, Çin, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Yunanistan, Irak, Japonya, Lüksemburg, Malezya, Fas, Norveç, Panama, Güney Kore.”





Ölüm oranlarının nispeten fazla olacağı 15 ülke, (100-1000 arası ölüm) Avusturya, Kanada, Danimarka, Ekvador, Hindistan, Endonezya, İrlanda, İsrail, Meksika, Peru, Filipinler, Polonya, Portekiz, Romanya, İsveç





TÜRKİYE ÖLÜM ORANININ FAZLA OLACAĞI ÜLKELER ARASINDA





Ölüm oranlarının fazla olacağı ülke sayısı: (1000-5000 arası ölüm) Cezayir, Belçika, Brezilya, Almanya, İran, Hollanda, İsviçre, Türkiye. Ölüm oranlarının çok fazla olacağı 5 ülke ise (5000> ölüm) Fransa, İtalya, İspanya, Birleşik Krallık, ABD olarak açıklandı.