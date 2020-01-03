Samanyolu Haber /Gündem / İlçeden geçtin, "işgaliye ücreti" öde! /03 Ocak 2020 13:20

İlçeden geçtin, "işgaliye ücreti" öde!

Ekonomik kriz belediyeleri de vurdu. Gelir artırmak için adeta tekeden süt sağmaya çalışan belediyeler esrafı zor durumda bırakıyor. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş-çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs ve taksilerden "işgaliye ödemesi" ismi altında 5 TL ila 25 TL arasında değişen ücretler alınıyor. Esnaf öfkeli...

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi tarafından çok tartışılacak bir karara imza atıldı. 

5 Aralıkta yapılan meclis toplantısında, ilçeye giriş-çıkış yapan taşıtlardan "işgaliye/ayakbastı ücreti" altında para toplanması kararı aldı. 

Düziçi'nden geçen minibüsler 15 TL "işgaliye" bedeli ödeyecek.

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde belediye meclisi kararıyla ilçeye giriş-çıkış yapan TIR, kamyon, minibüs ve taksilerden "işgaliye ödemesi" ismi altında para alınıyor.  

İLÇE GİRİŞLERİNDE ZABITA KONTROL NOKTASI 

Oy çoğunluğu ile alınan meclis kararına göre ilçeye giren TIR'lardan 25 TL , kamyonlardan 20 TL, transit türü minibüslerden 15 TL, hafif ticari araçlardan 10 TL, taksilerden ise 5 TL alınıyor.  

Ücret toplamak için şehir merkezi girişine zabıta kontrol noktası oluşturuldu.

ESNAF: ZATEN YAKIT PARAMIZ ZOR ÇIKIYOR 

Bir ilaç firması temsilcisi olduğunu belirten sürücü, ilçeye girişte 15 TL para ödediğini belirterek “Ben yıllardır Düziçi’ne gelip giderim. İlaç dağıtımı yapıyorum. İlk defa böyle bir uygulama ile karşılaştım. Yakışmıyor, umarım bu yanlıştan dönerler.” dedi. 

Bir esnaf ise "Biz küçük esnafız. Zaten yakıt paramız zor çıkıyor. Bu uygulamanın kaldırılmasını istiyoruz.” ifadelerinin kullandı. 

Düziçi Belediyesi ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

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