İletişim başkanı ama maaşını 'hayır hasenata' harcadığını Whatsapp grubuna açıklıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşiyle birlikte aldıkları maaşlar, hazine arazisine yaptıkları kaçak inşaat ve 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkıyla eleştiriliyor.





Altun'un emrinde 1500 kişi çalışıyor. Akın İpek'e ait öğrenci yurduyken el konularak İletişim Başkanlığı olarak tabelası değiştirilen dev binada Sarayın propaganda birimini yürütüyor ve Türk medyasına istediği haberi yaptırabiliyor. Ne var ki Altun, kendisi hakkındaki iddialara ve aldığı parayı 'hayır-hasenata' harcadığına ilişkin açıklamayı İmam hatip lisesinden arkadaşlarıyla kurduğu whatsapp grubundan yaptı. Bu açıklamayı duyurmak da Pelikan çetesinin tetikçisi Hilal Kaplan'a düştü.

İletişim Başkanlığı binası daha önce öğrenci yurduydu. Ancak el konularak dev bir propaganda merkezine çevrildi.







Buna göre Altun, İHL Whatsapp grubuna yazdığı mesajda 2 yıldır Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden aldığı huzur hakkını 'tek kuruşuna dokunmadan hayra hasenata harcadığını' öne sürdü. Altun, öne sürülen '5 maaş alıyor' iddialarını da buradan yalanladı.





Altun ayrıca, THY yönetim kurulu üyeliğinden ve Manas Üniversitesi'nde mütevelli heyet başkanlığından ücret almadığını öne sürdü.

Altun, "Bu yalanlar kanımıza dokunsa da bizi kamçılıyor" dedi.