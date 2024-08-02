İletişim Başkanlığı Kararnamesine iptal! AYM paylaşımı sildi, siteye ulaşılamıyor

CHP, söz konusu kararnameyi AYM’ye taşıyarak iptalini talep etmişti. CHP’nin dava dilekçesinde özetle; kurallarla Başkanlığa verilen stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin görevlerin haberleşme ve basın özgürlüğüyle ilgili olması nedeniyle kanunla düzenlenmesi gerektiği, temel hak ve özgürlüklerin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (CBK) ile düzenlenemeyeceği, kurallarda öngörülen görevler kapsamında alınacak tedbirlerin genel çerçevesinin ilke ve esaslarının belirlenmediği belirtilerek kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu belirtilmişti.





Başvuruyu değerlendiren yüksek mahkemenin 27 Aralık 2023’te aldığı karar bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Kararda; Anayasa’nın 104. maddesinde Anayasa’nın İkinci Kısmı’nın Birinci ve İkinci Bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle Dördüncü Bölümü’nde yer alan siyasi haklar ve ödevlerin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenemeyeceği hatırlatıldı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun Instagram'a getirdiği erişim engeli kararının ardından Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) dikkat çeken bir karar geldi.AYM, İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne eklenen iki bendin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. Karar üyeler İrfan Fidan ve Muhterem İnce’nin karşı oyuna karşı oy çokluğu ile alındı.Kararda dava konusu kurallarla, düzenlemede yer alan “Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı yürütülen algı operasyonu faaliyetleri neticesinde oluşan krizin stratejik iletişimle yönetilmesine ilişkin tedbirler alınması ve her tür manipülasyon ile dezenformasyona karşı faaliyette bulunulması amaçlanmaktadır” maddesi uyarınca alınacak tedbirler ve yapılacak faaliyetlerin Anayasa’nın 26. maddesinde yer alan “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti” ile 28. maddesinde yer alan “basın hürriyetine” müdahale teşkil edeceğinin açık olduğu vurgulandı. Kararda, “Bu bağlamda kuralların, kapsamları itibarıyla Anayasa’nın İkinci Kısım İkinci Bölümü’nde yer alan kişi hakları ve ödevleri ile ilgili düzenlemeler içerdiği görülmüştür. Sonuç olarak kuralların CBK ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği anlaşılmıştır. Anayasa Mahkemesi açıklanan gerekçelerle kuralların konu bakımından yetki yönünden Anayasa’ya aykırı olduklarına ve iptallerine karar vermiştir” denildi.Anayasa Mahkemesi, iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu süre dolana kadar iktidarın, kararname maddelerinde iptal edilen hükümlerle ilgili yasa çıkarması gerekecek.AYM, kararı yayımladıktan sonra paylaşımını sildi. Öte yandan AYM'nin sitesine ise ulaşılamıyor.