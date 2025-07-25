İletişim Başkanlığı Uluslararası Tahkimin verdiği milyar dolarlık cezayı doğruladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin, Irak Merkezi Hükümeti’nin izni olmadan petrol taşıyarak Ceyhan’dan yükleme yaptığı iddiasıyla Uluslararası Tahkim Mahkemesi tarafından cezalandırıldığını öne sürmüştü. Yavuzyılmaz, 13 Şubat 2023 tarihli karara dayandırdığı açıklamasında, tahkim davasında Türkiye’ye verilen net ceza tutarının 1 milyar 471 milyon 390 bin 486 dolar olduğunu ve bu rakamın bugünkü döviz kuru ile yaklaşık 60 milyar TL’ye karşılık geldiğini belirtmişti. Tahkim Mahkemesi’nin kararına ilişkin olarak belgeler paylaşan Yavuzyılmaz, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yüce Divan’da yargılanmasına neden olacak belgeleri paylaşıyorum!” demişti. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Deniz Yavuzyılmaz’ın “Türkiye’ye ceza verildi” iddiası doğrulanarak, “Tahkim kararının Irak lehine tazminata hükmedilen kısmına ilişkin Türkiye’nin Paris’te başlattığı iptal davası ise halen sonuçlanmamıştır” denildi.



Bold Medya'nın haberinde yer alan bilgilere göre, İletişim Başkanlığı’na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın Türkiye-Irak Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve bu hatta ilişkin Uluslararası Tahkim süreciyle ilgili açıklamaları, teknik ve hukuki gerçeklikten uzak olup kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açık bir dezenformasyondur.



Öncelikle, ‘Cumhurbaşkanı’nın bir imzasıyla 50 yıllık anlaşma iptal edildi’ ve ‘Meclis’e açıklama yapılmadı’ iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu anlaşma 1973’te yürürlüğe girmiş, 2010’da yenilenmiş; değişen bölgesel koşullar ve enerji piyasalarındaki gelişmeler çerçevesinde güncelliğini yitirmiştir.



Türkiye ile Irak arasında daha kapsamlı bir enerji iş birliği süreci başlatılmış, bu doğrultuda mevcut anlaşmanın 27 Temmuz 2026 itibarıyla sona ereceğine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Dolayısıyla kamuoyuna açıklama yapılmadığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.