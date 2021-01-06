Samanyolu Haber /Gündem / İlginç araştırma: Danimarkalılar ve Çinliler, brokoli ve çikolatanın tadını farklı algılıyor /06 Ocak 2021 11:39

İlginç araştırma: Danimarkalılar ve Çinliler, brokoli ve çikolatanın tadını farklı algılıyor

Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan iki yeni çalışma, Danimarkalıların acı tatları ayırt etme konusunda Çinliler kadar iyi olmadığını gösteriyor. Araştırma bu durumun, Danimarkalı ve Çinli insanların dillerindeki anatomik farklılıklarla ilişkili olduğunu öne sürüyor.

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Araştırmacılar, acı tatları algılama konusunda kadınların genelde erkeklerden daha iyi olduğunu birkaç yıldır biliyordu. 

Kopenhag Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre bir insanın örneğin brokoli, Brüksel lahanası veya koyu çikolatada bulunan acı tada karşı hassasiyetinde etnisite de pay sahibi olabilir. 

DANİMARKALILAR ACI TATLARA KARŞI DAHA HASSAS

Test deneklerine acı bir bileşenin tattırıldığı iki çalışma, Danimarkalı ve Çinli insanların bu temel tadı farklı şekilde algıladığını gösteriyor. Sebebinin ise, bu iki grubun dil yüzeylerinde yer alan anatomik bir farklılıkla ilişkili olduğu görünüyor.

Kopenhag Üniversitesi Gıda Bilimleri Bölümü’nde çalışan profesör Wender Bredie şöyle aktarıyor: “Yaptığımız çalışmalar, Çinli deneklerin büyük çoğunluğunun Danimarkalı deneklere kıyasla acı tatlara karşı daha hassas olduğunu gösteriyor. Ayrıca, acı tat çıkıntısı ile papil olarak bilinen ve bir insanın dilinde bulunan küçük tümseklerin sayısı arasında da bir bağlantı olduğunu gördük.”
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