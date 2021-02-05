İlginç aşı raporu: Bu hızla giderse Dünya nüfusunun yüzde 75'i yedi yılda aşılanacak

Bloomberg haber ajansının raporunda, aşılama programlarının mevcut hızda devam etmesi halinde dünya nüfusunun yüzde 75'inin aşılanmasının tahmini olarak yedi yıl süreceği kaydedildi. Küresel aşı raporundan bazı veriler şöyle:











Fransa'da günde ortalama 68 bin 66 dozun uygulandığı, nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasının tahmini 3.8 yıl süreceği kaydedildi.

ABD'debir günde 1 milyon 339 bin 525 doz aşının uygulandığı, mevcut hızın sürdürülmesi halinde nüfusun yüzde 75'inin 11 ay içerisinde aşılanmış olacağı belirtildi.





Korona virüsüne karşı aşılamada en başarılı ülkelerden biri olan İsrail'de, günde 135 bin 778 bin doz aşının yapıldığı kaydedildi. Mevcut hızın korunması halinde, iki ay içerisinde nüfusun yüzde 75'inin aşılanacağı aktarıldı.





Çin'de günde 1 milyon 25 bin doz yapıldığı, nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasının 5.5 yılda tamamlanacağı belirtildi.





Brezilya'da ise günde 218 bin 694 doz aşının uygulandığı, nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasının 3.9 süreceği kaydedildi.





Komşu Yunanistan'da günde ortalama 18 bin 236 doz yapıldığı, nüfusun yüzde 75'inin 2.3 yılda aşılanacağı aktarıldı.





İngiltere'de günde ortalama 438 bin 421 doz aşı yapıldığı ve mevcut verilere göre nüfusun yüzde 75'inin tahmini olarak altı ayda aşılanacağı tespit edildi.





Günde 8 bin 535 doz aşının uygulandığı Suudi Arabistan, 299 bin 82 dozun uygulandığı Hindistan ve 40 bin doz aşının yapıldığı Rusya'da ise nüfusun yüzde 75'inin aşılanmasının en az 10 yıl süreceği belirtildi.



