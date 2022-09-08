Samanyolu Haber /Politika / Hayret, Peker'in rüşvet iddialarından AKP'liler rahatsız olmuş /08 Eylül 2022 09:29

Hayret, Peker'in rüşvet iddialarından AKP'liler rahatsız olmuş

AKP’nin son MYK toplantısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in rüşvet iddiaları gündeme geldi. Partililer rahatsızlıklarını dile getirirken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da Serkan Taranoğlu ve Korkmaz Karaca’yı kastederek “Gereğini yaptık” karşılığını verdiği öğrenildi. AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun ise bir daha aday yapılmayacağı belirtildi.

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, eski Sermaye Piyasaları Kurumu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile Cumhurbaşkanlığı’na bağlı isimler Serkan Taranoğlu ve Kormaz Karaca’ya ilişkin “rüşvet ve yolsuzluk” iddialarını paylaştı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu'nun edindiği bilgiye göre Peker’in iddiaları AKP’de de “rahatsızlık” yarattı. AKP’li milletvekilleri, “söz konusu iddialar ile ilgili 2023 seçimleri için sahada yaptıkları çalışmalar sırasında kamuoyundan tepki gördüklerini” parti yönetimine iletti. “AKP’de siyaset yapan herkes zan altında kalıyor. Bu iddialar partimize zarar veriyor” diyen milletvekillerinin serzenişlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son katıldığı Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında parti yöneticileri de dillendirdi.

AKP’li yöneticilerin söz konusu toplantıda Erdoğan’a iddialarla ilgili şu değerlendirmelerde bulunulduğu öğrenildi:

“Son dönemde partimize yönelik birtakım iddialar ortaya atılıyor. Suç örgütü lideri Peker’in son iddiaları ile birlikte öncesinde kamuoyuna yansıyan birtakım iddialar da oldu. Bu durum partimize zarar veriyor. Sahadaki milletvekili arkadaşlarımız da vatandaşlardan gelen serzenişler karşısında zorlanıyor. Kamuoyunda, ‘AKP’de siyaset yapan herkes aynı’ algısı oluşuyor ve ‘hepimiz aynı kefede değerlendiriliyoruz.’ Hepimiz zan altında kalıyoruz. AKP iktidarının yaptığı icraatların önüne geçen bu iddialar son bulmalı. 20 yılda yaptığımız icraatları anlatabilmeliyiz. 2023 seçimlerinde de milletvekili aday listeleri ince elenip sık dokunmalı. Hakkında en ufak şüphe bulunan kişiler listelere alınmamalı.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da AKP’lilerden gelen bu eleştirilere, Cumhurbaşkanı Danışmanı Serkan Taranoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca’yı kastederek “İki ismin de istifasını istedim, gereğini yaptık” karşılığını verdiği kaydedildi. Ayrıca AKP’li Taşkesenlioğlu’nun “2023 seçimlerinde bir kez daha Erzurum’dan aday yapılmayacağı” da iddia edildi.
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