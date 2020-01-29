Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Berat Albayrak Erdoğan'ın kızından ayrıldı mı? /29 Ocak 2020 10:41

İlginç iddia: Berat Albayrak Erdoğan'ın kızından ayrıldı mı?

Yazar Ahmet Nesin'e göre Berat Albayrak'ın ipi çekildi ancak araya deprem girdiği için kabine revizyonu ertelendi. Bu arada Albayrak'ın Erdoğan'ın kızından ayrıldığını öne sürdü

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Artı Gerçek yazarı Ahmet Nesin, ilginç bir iddiayı kaleme aldı

Yazının ilgili bölümü şöyle:

Deprem sahasının sorumlusu içişleri bakanı Süleyman Soylu gibi gözüküyor. Zaten deprem bölgesinde 3 bakan var: içişleri bakanı Süleyman Soylu, sağlık bakanı Fahrettin Koca ile çevre ve şehircilik bakanı Murat Kurum. Dün içişleri bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı: “İlk yıkılan 58 binanın sakinlerine kira yardımı bugün gönderilecek.”

Bu güzel bir açıklama, ancak benim kafama takılan soru ve sorun da burada başlıyor. Kira yardımının ödenmesi kimi ilgilendiriyor, o para hangi bakanlığın kasasından çıkacak, tabi ki hazine ve maliye bakanlığından. Deprem tamam bizim acılarımız ama yaşanan bu acı ve felaket sonrası işin bir de maddi durumu ve sorunu var, bunları kim tespit edecek, tabi ki Berat Albayrak.

Peki sayın bakan, yani Berat Albayrak deprem günü ve sonrası ne yaptı, sadece “Elazığ merkezli depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Birbirimize kenetlenerek bu badireyi de atlatacağız. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” diye bir açıklama yaptı. Deprem bölgesine gittiğini gören var mı, şimdilik yok, bu yazı çıkana kadar, başlığı önceden duyurduğumdan huylanıp gider mi, bilemiyorum ama kendisi büyük bir olasılıkla başganımsı cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dışlanmış durumda. Zaten ben yazıyı henüz bitirmeden AFAD arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini açıkladı, bundan sonra gitse de bişey değişmez.

Evet, şimdi o dedikoduyu gayet rahat söyleyebilir ve sorular sorabilirim:

1-Deprem olmasaydı bu hafta hükümetin değişeceği doğru mu?
2-Bakanlık sayısının artacağı ve kimi milletvekillerinin bakan yapılacağı doğru mu?
3-Hazine ve maliye bakanlıkları ayrılacak mı?
4-Yeni kabinede Berat Albayrak’ın yer almayacağı doğru mu?
5-Berat Albayrak boşandı mı ve cumhurbaşkanının kızından boşandığı için mi deprem bölgesine hiç gönderilmedi?
6-Eğer 5. soru doğru ise devlet işleri aile işleriyle bu kadar mı içiçe geçmiş durumda?
7-Süleyman Soylu’nun Berat Albayrak’a attığı omuz sonrası kadılar Soylu’nun haklı olduğuna mı karar verdi?
8-Devlet ve hükümet bu kadar laçka yönetilir mi?
9-Anadolu Ajansı son 5-6 gündür hiç Berat Albayrak haberi yaptı mı?
Berat Albayrak’ta metal yorgunluğu mu başladı acaba?
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