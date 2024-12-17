Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Galatasaray'ın Osimhen transferi için Perinçek devreye girdi /17 Aralık 2024 15:43

İlginç iddia: Galatasaray'ın Osimhen transferi için Perinçek devreye girdi

Galatasaray'ın Victor Osimhen’in bonservisini almak için Napoli ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. 65 milyon euro’luk bedelin büyük bir kısmını Çinli bir otomobil firmasının karşılayacağı belirtilirken, transferde Doğu Perinçek'in arabulucu olduğu söyleniyor.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u 4-3 yenerek zirve yarışında liderliğini sürdürürken, saha dışında da dikkat çeken bir transfer hamlesine imza atmaya hazırlanıyor. Sezon başında Napoli’den kiraladığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için girişimlere başlayan sarı-kırmızılılar, bu süreçte önemli bir finansal destek aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Victor Osimhen kiralık olarak forma giydiği Galatasaray’da sergilediği performansla taraftarın sevgisini kazanırken, kulüp yönetimi de yıldız futbolcuyu takımda tutmak için kolları sıvadı. İtalyan ekibi Napoli ile yapılan görüşmeler sonucunda 65 milyon euro civarında bir bonservis bedeli üzerinde anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Ancak bu yüksek meblağın nasıl karşılanacağı merak konusu olmuştu.

ÇİNLİ OTOMOBİL FİRMASI DEVREDE
Galatasaray’ın Osimhen transferinde yaşanan gelişmeleri açıklayan spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu, transferin finansal detaylarını paylaştı. Sabuncuoğlu’na göre bonservis bedelinin yaklaşık 40-50 milyon euroluk kısmı Çin merkezli bir otomobil firması tarafından karşılanacak. Bu firma hakkında "BYD değil" ifadesi kullanılırken, diğer bir Çinli marka olan devlet destekli Chery’nin sponsorluk anlaşmasının gündemde olduğu iddia edildi.

Bu gelişmeler Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in geçtiğimiz dönemde yaptığı bir açıklamayı da yeniden gündeme getirdi. Perinçek, Çinli firmaların Galatasaray’a sponsor olacağı yönünde bilgiler paylaşmış ve bu durum futbol camiasında ilgiyle karşılanmıştı.
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