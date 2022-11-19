Galip Öztürk, AKP'ye 30 milyon dolar yollamadığı için mi tutuklandı?

Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk’ün Gürcistan’da tutuklanmasıyla ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. A3haber.com’dan Serdar Öztürk’ün yazısına göre Saray rejimi, Mart ayında bir aracıyı Gürcistan’da bulunan Galip Öztürk’e göndererek seçim kampanyasına destek için 30 milyon dolar istiyor. Öztürk’ün ‘ipe un sermesi’ üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Nisan ayında Gürcistan’a giderek başbakan ve mevkiidaşı ile görüşüyor. Galip Öztürk, işte bu görüşmelerden 2 ay sonra tutuklanıyor.



Serdar Öztürk’ün yazısından bazı bölümler şöyle:



Metro Holding’in sahibi Galip Öztürk 1996’da işlenen bir cinayete ilişkin yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet cezası Yargıtay tarafından onaylanınca Gürcistan’ın özerk Acara Bölgesi’nin başkenti Batum’a kaçmıştı.



Batum’da ticari faaliyetlerini sürdüren ve son olarak Metro City isimli dev alışveriş merkezi/otel yatırımı yapan Öztürk, Gürcistan polisinin Mayıs 2022 sonunda düzenlediği operasyonda gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkeme tarafından da tutuklandı.



Türkiye’nin “kırmızı” bültenle aradığı Galip Öztürk, yirmi yılı aşkın Batum’da herkesin gözü önünde yaşamasına, ticaret yapmasına rağmen operasyon neden 2022’nin Mayıs ayı sonunda yapılmıştı?



Gürcistan Başsavcılığı operasyondan sonra yaptığı yazılı açıklamada Galip Öztürk için “Gürcistan Maliye Bakanlığı Soruşturma Servisi, 31 Mayıs 2022’de Batum’daki dairesinde yapılan arama sonucu vergi kaçakçılığı, sahte ödeme belgelerinin hazırlanması ve kullanılması, kara para aklama gibi muhtemel olaylarla bağlantılı malzemeler ile 7 kilo 215,9 gram uyuşturucu kokain ele geçirildi” dedi.



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Aradan aylar geçti. Galip Öztürk hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Öztürk’ün davası Batum Şehir Mahkemesi’nde görüşülmeye başlandı. İddianamenin şaşırtıcı ilk yönü, Galip Öztürk’ün daha önce savcılığın açıkladığı “mali suçlar” bulunmuyordu.



Öztürk’ün hâkim karşısına “uyuşturucu” suçlaması ile çıktığı anlaşıldı.



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Temmuz ayında yapılan duruşmada ilginç anlar yaşandı.



Polis, Galip Öztürk’ü gözaltına aldıktan üç gün sonra “idrar” örneği almış ve bunu da incelenmesi için uzmanlara teslim etmişti.



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Kısacası polis Galip Öztürk’ün evinde “uyuşturucu” madde bulmuştu ama “kanında” yapılan incelemede uyuşturucu bulunamamıştı.



Uzmanlara göre de Öztürk 1-7 gün içinde “uyuşturucu” kullanmış olsa bu ortaya çıkardı. Duruşmalar sürüyor. Galip Öztürk “uyuşturucudan” suçlu bulunursa 20 yıla kadar veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.



Galip Öztürk’e 20 yıldan fazla süredir yaşadığı, ticaret yaptığı, siyasilerle ve üst düzey bürokratlarla çok iyi ilişkileri bulunduğu Batum’da böyle bir operasyon niye yapıldı?



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Bütün bu varsayımlara geçtiğimiz günlerde ulaşan bilgiyi de ekleyerek Galip Öztürk’ün Gürcistan ve Batum macerasına yeni bir pencere açayım. 2022 Mart’ında Galip Öztürk’ü Batum’daki işyerinde Türkiye’den geldiğini söyleyen ve önemli bazı isimleri de “referans” gösteren “biri” ziyaret eder.



Hal hatır sorulur, çaylar kahveler içilir.



Konu dönüp dolaşıp Türkiye’ye, siyasete, iktidara ve 2023 seçimlerine gelir.



Be seçimin önemine vurgu yapan “ziyaretçi” seçimi kazanabilmek için sadece manevi değil “maddi” desteğe de ihtiyaç bulunduğunu söyler.



Galip Öztürk bu isteğe “olumlu” bakar. Ne de olsa Türkiye’de iken iktidarın önemli destekçilerindendir. Güzel dilekler, geleceğe ait planlar ve yatırımların da konuşulduğu sohbette bir anda ortalık sessizliğe gömülür.



Türkiye’den gelen misafirin Galip Öztürk’e çıkardığı fatura 30 milyon dolardır. Yanlış okumadınız tamı tamına 30 milyon dolar. Galip Öztürk “yardım etmeye” hazırdır ama telaffuz edilen rakam onun bile inanamayacağı boyutlardadır.



Ve bu talebi “bildiği” yöntemlerle çözmesi ya da reddetmesi imkansızdır. Sistemin nasıl işlediğini iyi bilen Galip Öztürk talebi reddetmez, ancak biraz zamana ihtiyacı olduğunu, çözmek için elinden geleni yapacağını söyler.



Ziyaretçi için bunun anlamı açıktır. Galip Öztürk “tamam” demeyerek ipe un sermiştir. Sohbet sürer, yemekler yenir, ziyaretçi geldiği gibi Türkiye’ye geri döner. Galip Öztürk için “karar” zamanıdır.



Türkiye’de “güvendiği” isimleri arar. Gelen yanıtlar canını sıkar. Çünkü ziyaretine gelen önemli bir “tahsilatçı” konumundaki isimdir. Öztürk için karar vermek gittikçe güçleşmektedir. Gürcistan’da işleri söylendiği gibi çok da iyi gitmemektedir.



Orada da devlet içindeki çeteler Galip Öztürk’ü “para” için sıkıştırmakta, ancak üst düzey devlet görevlileri ile olan ilişkileri nedeniyle dokunamamaktadır.





Süleyman Soylu, 7 Nisan’da Gürcü mevkidaşı ile yaptığı görüşmeden yaklaşık 2 ay sonra Galip Öztürk tutuklandı.

Tarih 7 Nisan 2022.



Gürcistan hükümeti basın servisi medyaya haber servis eder. Gürcistan Başbakanı Irakli Garibashvili Türkiye’den önemli bir konuğu kabul etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.



Aynı gün benzeri bir ziyaret de Gürcistan İçişleri Bakanlığı’na yapılır.



Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında gerçekleşen görüşme sonrası yapılan açıklamada ise, “Toplantıda iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklık ilişkilerine değindiklerine dikkati çeken Bakanlar, düzensiz göç, terör, siber, organize, sınır aşan suçlar, yasadışı bahisle mücadele; kolluk eğitimi, insani yardımlar konularında görüşmeler gerçekleştirildikleri” açıklanır.



Gürcistan polisi, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ziyaretinden iki ay sonra, 20 yılı aşkın zamandır Batum’da yaşayan Galip Öztürk’e “operasyon” yapar. “Mali suçlar” nedeniyle yapıldığı söylenen operasyon “uyuşturucu” suçlamasına döner. Öztürk önce gözaltına alınır, sonra da tutuklanır. Türkiye, tutuklanmasının ardından Galip Öztürk’ün “iadesini” istemez. Öztürk, Gürcistan “adaletinin” kucağına bırakılır.



İşte size Galip Öztürk’ün Gürcistan’da “tutuklanması” hikayesinde yeni bir pencere.



Gürcü polisi, Türk İçişleri Bakanı’nın “ziyaretinin” kendileri için “izin” anlamına geldiğini düşünerek mi operasyon yaptı, yoksa Türkiye’den gelen “ziyaretçi” Galip Öztürk’e “gözdağı” vermek için Gürcü polisinin içindeki “ortaklarını” mı kullandı?



Bunu öğrenmenin iki yolu var. Birincisi Galip Öztürk’ün duruşma salonunda “gerçeği” açıklaması. İkincisi de mal varlığında oluşacak” devrin” kim ya da kimlere gideceği. Galip Öztürk adına Türkiye’de neden vakıf kuruldu, şimdi daha iyi anlaşılıyor.



Bütün bu iddiaları Galip Öztürk’ün yakınındaki isimlere sormaya çalıştım. Batum’daki kaynaklarım “iddiaları” duyduklarını ve bunun sokakta açık açık “konuşulduğunu” söylediler. Türkiye’de ise elbette “konuşmak” istemediler.



Zamana bırakalım öyleyse, seçime ne kaldı?