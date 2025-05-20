Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: İBB’ye üçüncü operasyonu neden jandarma yaptı? /20 Mayıs 2025 13:01

İlginç iddia: İBB’ye üçüncü operasyonu neden jandarma yaptı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmasının üçüncü dalgasında aralarında yönetici ve belediye başkan yardımcılarının da olduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonu, önceki iki operasyonu yapan emniyet değil jandarmanın gerçekleştirmesi dikkat çekerken, perde arkasında yaşananlar merak konusu oldu.

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Türkiye güne 19 Mart’tan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlatılan terör ve yolsuzluk soruşturmasının üçüncü dalgasıyla uyandı. Aralarında İBB yöneticileri, belediye başkan yardımcıları gibi isimlerin bulunduğu 22 kişi ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından duyurulan operasyonu önceki iki operasyonu gerçekleştiren Emniyet Mali Şube yerine Jandarma’nın gerçekleştirmesi dikkat çekerken nedenleri tartışılmaya başlandı.

YERLİKAYA VE İL MÜDÜRLERİ ARASINDA SORUN OLDUĞU İDDİASI 
Sözcü'nün haberine göre emniyet kaynakları operasyonun jandarmanın yapmış olmasının birçok sebebi olabileceği görüşünde. 

İlk gerekçenin iddiası Ankara’dan. Yakın zamanda yapılması beklenen emniyet müdürleri atamalarında artık birinci sınıf emniyet müdürlerin ilçelere görevlendirmesini sağlayacak düzenlemenin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve il emniyet müdürleri arasında soruna neden olduğu belirtiliyor. 

Gazeteye konuşan kaynaklar, söz konusu düzenlemede doğrudan kaymakamların emniyet müdürü olabilecek olması ve emniyet müdürlerinin daha alt bir göreve atanmasının sorun yaratacağı görüşünde. 

Bakan Yerlikaya ise bu fikirde değil. İddialara göre bu nedenle Ankara’daki birçok toplantı gergin geçti.

OPERASYON TALİMATI DOĞRUDAN JANDARMAYA 
İBB’ye yönelik üçüncü dalga operasyonu talimatı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından doğrudan jandarmaya verildi. 

Emniyet kaynakları İstanbul’da İBB’den başka işlerinin de olduğunu belirtip “Suç örgütleriyle mücadele etmemiz gerekiyor. Birçok işleri var” diyerek yoğunluk nedeniyle operasyonun jandarmaya verilmiş olabileceğini söyledi.
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