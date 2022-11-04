Samanyolu Haber /Dünya / İlginç iddia: Rus askerler ölmemek için hayvanat bahçesindeki hayvanları yedi /04 Kasım 2022 17:13

İlginç iddia: Rus askerler ölmemek için hayvanat bahçesindeki hayvanları yedi

Rusya'nın 24 Şubat'ta işgal ettiği Ukrayna'da, Rus askerlerinin 'hayatta kalabilek için' hayvanat bahçesi hayvanlarını yedikleri iddia edildi.

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken yeni bir iddia ortaya atıldı. 

Donetsk sakinleri, Rus askerlerinin hayatta kalmak için Yampil Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanları yediğini öne sürdü. 

The DailyStar'ın haberine göre, Rusya'nın ilhak ettiğini açıkladığı dört bölgeden biri olan Donetsk'te, yiyecekleri biten Rus askerleri hayvanat bahçesi hayvanları ile açlıktan ölmekten kurtuldu. 

Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın geri aldığı Yampil köyünde, köye gelen gönüllü bir kurtarma görevlisi, hayvanat bahçesi arazisine yayılmış iskeletler ve et parçaları buldu.
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