Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Sarayda medyum mu var? /22 Ocak 2023 10:23

İlginç iddia: Sarayda medyum mu var?

Gazeteci Sedat Bozkurt, sarayda astrolog veya medyumun bulunmadığını, ancak 'kalp gözü açık' hocalarla sık sık ritüeller yapıldığını söyledi.

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'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan Kısa Dalga yazarı Sedat Bozkurt, 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin öne çekilmesi kararı sonrası gözlerin astrolojiye çevrildiğini söyledi.

"Son zamanlarda bu çok sık yapılıyor. Çünkü bazı astrologlar seçimlerin mayıs ayında yapılacağını, hatta 14’ünde yapılacağını söylemiş" diyen Bozkurt, 'Sarayda medyum mu var?' başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Aynı zamanda seçim yapılmayacağını söyleyenlere de rastlanıyor. Ama 'tutturanlar' her zaman daha etkilidir.

Erdoğan’ın zaman zaman aldığı ve ilginç tarihlere rastlayan kararları, astrolojiyle bir şekilde bağ kurulmasını olanaklı kılıyor. Aynen 14 Mayıs gibi. Bu nedenle hemen 'Saraydaki astrolog kim' soruları sorulmaya başlandı. Mesele 'var mı?' kısmını aşarak 'kim?' sorusuna kadar geldi.

'ERDOĞAN'IN ALDIĞI KARARLARDA BU RİTÜELLERİN İLGİSİ VAR MI?'
Sarayda astrolog da medyum da yok. En azından ben var olduğuna ilişkin bir bilgiye, araştırmama karşın ulaşamadım. Ama sık sık 'kalp gözü açık' hocalarla yapılan ritüeller var. Bunlar zikir gibi değil de dua okuma, rüya yorumlama ve geleceğe ilişkin, medyumlar kadar iddialı olmasa da bilgiler verme gibi dini çok zorlamayan faaliyetler. Erdoğan’ın aldığı kararlarda bu ritüellerin ilgisi var mı? Mümkün gözüküyor.

İLK AKLA GELEN İSİM
Sarayda bu iş için farklı hocalar konuk ediliyor. İlk akla gelen isim Hacı Bayram Camii çevresinde cemaati örgütlü olan Halim Hoca. Aynı zamanda Yargıda da çok etkin olduğu söylenen İlim Yayma Derneği başkanı. Aileye de hayli yakın. (...)"
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