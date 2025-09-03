Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Stokları tükenen Rusya, Türkiye’ye sattığı S-400’lerini geri almak istiyor /03 Eylül 2025 09:35

İlginç iddia: Stokları tükenen Rusya, Türkiye’ye sattığı S-400’lerini geri almak istiyor

Rusya’nın, Türkiye’ye teslim edilen ancak aktif kullanılmayan S-400’leri geri almayı düşündüğü öğrenildi. S-400'ler nedeniyle ABD'den F-35 uçaklarını teslim alamayan Türkiye’nin ABD ile yeniden anlaşma masasına oturabileceği konuşuluyor.

SHABER3.COM

Dünya savaş ve krizlerle boğuşurken birçok ülke hava savunma sistemi için Rusya’nın kapısını çaldı. Ancak Moskova’nın, kendi kullandıkları dışında stoklarında hazır S-400 bulunmadığı öğrenildi. Nefes'in haberine göre, Rusya’nın, 2019’da Türkiye’ye teslim ettiği fakat Ankara’nın aktif olarak kullanmadığı S-400 sistemlerini geri alıp başka ülkelere satmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Öte yandan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Çelik Kubbe hava savunma sistemi sayesinde S-400’e olan ihtiyacını her geçen gün azaltıyor. NATO şemsiyesine entegre edilemeyen sistemin füzeleri ise raf ömürlerinin yarısına geldi ve bakım ihtiyacı doğdu.

ABD UÇAKLARI VERMEKTEN VAZGEÇMİŞTİ
ABD, Rusya’dan S-400 aldığı için Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamış ve Ankara’yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Mevcut tabloda, ABD ile F-16 tedarik görüşmelerini sürdüren Türkiye’nin, ilerleyen dönemde F-35 projesine geri dönme isteği de dikkate alındığında, S-400’leri geri vermeye sıcak bakabileceği değerlendiriliyor.

Türkiye, 2017’de Rusya ile yaptığı anlaşmayla 2,5 milyar dolar karşılığında 2 adet S-400 sistemi satın almış, teslimatlar ise 2019’da gerçekleşmişti.
