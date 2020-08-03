Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Türkiye'deki günlük korona testlerinin üçte biri sarayda harcanıyor /03 Ağustos 2020 13:25

İlginç iddia: Türkiye'deki günlük korona testlerinin üçte biri sarayda harcanıyor

Genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl, koronavirüs testlerinin büyük bölümünün Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına yapıldığı iddiasını gündeme getirdi. Kızıl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Cumhurbaşkanlığının 42 bin personeline üç günde bir düzenli test yapma zorunluluğu var mı?” diye sordu.

SHABER3.COM

Kızıl, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına günde ortalama 15 bin test yapıldığını belirterek, “Geri kalan günlük 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için yetersiz değil mi?” dedi.

Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren sosyal medya hesabından Türkiye’nin verilerini yorumlayan sinir ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl, koronavirüs testlerinin yetersiz olduğunu savundu. Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına üç günde bir koronavirüs testi yapıldığını belirten Kızıl, kalan test sayısının kapsamlı bir pandemi taraması için yeterli olmadığını belirtti. Kızıl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “Cumhurbaşkanlığının 42 bin personeline üç günde bir düzenli test yapılma zorunluluğu var mı? Varsa bu kişilere yapılan günde ortalama 15 bin test günlük verilere dahil mi? Geri kalan günlük 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için yetersiz değil mi?” sorularını gündeme getirdi. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlginç iddia: Türkiye'deki günlük korona testlerinin... Sonraki Haber >>

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:59:53