İlginç iddia: Türkiye'deki günlük korona testlerinin üçte biri sarayda harcanıyor

Kızıl, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına günde ortalama 15 bin test yapıldığını belirterek, “Geri kalan günlük 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için yetersiz değil mi?” dedi.







Koronavirüs salgınının başlangıcından itibaren sosyal medya hesabından Türkiye’nin verilerini yorumlayan sinir ve genetik uzmanı Doç. Dr. Çağhan Kızıl, koronavirüs testlerinin yetersiz olduğunu savundu. Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı çalışanlarına üç günde bir koronavirüs testi yapıldığını belirten Kızıl, kalan test sayısının kapsamlı bir pandemi taraması için yeterli olmadığını belirtti. Kızıl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı etiketleyerek, “Cumhurbaşkanlığının 42 bin personeline üç günde bir düzenli test yapılma zorunluluğu var mı? Varsa bu kişilere yapılan günde ortalama 15 bin test günlük verilere dahil mi? Geri kalan günlük 30 bin test kapsamlı bir pandemi taraması için yetersiz değil mi?” sorularını gündeme getirdi.



