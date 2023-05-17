İlginç raslantı: AKP ile CHP'nin reklamcıları aynı binada

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin hemen ertesinde CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ve ekibini görevden aldı. Alının diğer iki isim Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu idi.

Görevden alınmalarla ilgili soru işaretleri sürerken Kazım Ali Kiremitçioğlu’nun, Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden Erol Olçok’un yakın çevresindeki isimlerden biri olduğu ileri sürüldü. Bu iddiayı güçlendiren iki veri var. Bunlardan birisi Kazım Ali Kiremitçioğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu PC İletişim Medya şirketinin bulunduğu adreste, Erol Olçok’un kardeşi Cevat Olçok tarafından yönetilen Arter şirketinin de bulunması. Bünyesinde 30’a yakın küçük şirket barındıran Arter şirketinin adresi Balmumcu Morbasan sokaktaki Koza Apt. İnternette şirketin açık adresine ulaşabiliyorsunuz:

“Arter Reklam: Barbaros Bulvarı Balmumcu Mah. Morbasan Sk. Koza İş Merkezi B-Blok Kat:9





Binanın üç katında Artel’in bünyesindeki 30’a yakın şirket bulunuyor. Bir katta ise yine ne tesadüf ki Kiremitçioğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu PC İletişim Medya şirketi yer almakta. Şirketin internetteki adresi şöyle:





Beşiktaş / İstanbul PC İletişim Medya: Barbaros Bulvarı Morbasan Sok. Koza İş Merkezi C Blok Kat: 10 34349 Balmumcu-Beşiktaş” Binada başka bir şirket yok.





BORSA TESADÜFÜ





İkinci tesadüf ise Borsa'da. İki gün içinde Borsa İstanbul yüzde 6,5 civarında değer kaybederken bazı şirketler yüzde 9,5 civarında değer kazandı. Borsa'da hızla değer kazanan bazı şirketlerin “Erdoğan’ın şirketleri” olduğu yönünde iddialar var. Kiremitçioğlu’nun yönetim kurulu üyesi olduğu PC İletişim Medya da, iki gün içinde yüzde 9,5 değer kazanan şirketlerden biri. Şirket, 24-25 Kasım 2021’de 9.50 TL’den halka arz edilmiş.





Son iki gün içinde tavan yapan şirketlerden bir diğeri de, Kiremitçioğlu'nun yönetim kurulu üyesi olduğu şirketle aynı binada bulunan Cevat Olçok’un yönetim kurulu başkanı olduğu CEO Event Medya A.Ş. (CEOEM). CEO Event Medya A.Ş. de son iki günde 9,6 prim yaptı.









ALİ KİREMİTÇİOĞLU KİMDİR?





1967 yılında İstanbulda doğdu. Galatasaray Lisesinİ bitirdikten sonra 1990 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Arçelik A.Ş. de ürün müdürü olarak başladığı iş hayatına sırasıyla Johnson and Johnson’da Zincir Mağazalar Satış Müdürlüğü, Hürriyet Gazetecilik Grup Başkanlığı, Doğuş Medya Grup Danışmanlığı, İstanbul 2020 Olimpiyat Ve Paralimpik Adaylığı Ceo ve şu anda da The Sales Machıne İstanbul Ajans Başkanı olarak devam etti.





GÖREVDEN ALINAN DİĞER İSİM İSE TOGG REKLAMCISI





Onursal Adıgüzel ve Ali Kiremitçioğlu ile birlikte görevden alınan diğer isim Akan Abdula'nın ise FutureBright şirketinin sahibi Akan Abdula'nın aynı zamanda TOGG için kampanyalar düzenlediği daha önce ortaya çıkmıştı.