



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN MESAJ

"Türk müziğinin değerli ismi, usta sanatçı İlhan Şeşen’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sanatıyla gönüllerde yer edinmiş, eserleriyle hafızalara kazınmış büyük sanatçımıza Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."









İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

Uzun süredir kanser tedavisi gören sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti.2023 yılında akciğer kanseri teşhisi konulan sanatçı 76 yaşında yaşamını yitirdi.İlhan Şeşen'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili eşim, canım babamız, biricik dedem İlhan Şeşen'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Eşi Arzu, oğlu Fuat kızı Melis ve torunu Nefes" ifadeleri yer aldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Şeşen'in yaşamını yitirmesinin ardından bir mesaj paylaştı.Bakanlığın sosyal medya X'ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Şeşen için bir mesaj paylaştı.Özel, şu ifadeleri kullandı:"Müzik dünyamızın kıymetli ismi İlhan Şeşen’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sanatıyla, sözleriyle, duruşuyla hepimizde kalıcı izler bırakan İlhan Şeşen’e Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."18 Haziran 1948’de Manisa’da doğdu.İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.Yaklaşık 10 yıl serbest avukatlık yaptıktan sonra müzik tutkusunun peşinden giderek 1983 yılında kariyerini tamamen değiştirdi. 1968'de dans müziği orkestralarında şarkı söyleyerek başlayan bu serüven, 1971 yılında yayımladığı “Kavga” adlı ilk plağıyla resmiyet kazandı.1983 yılında yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile birlikte Grup Gündoğarken’i kurarak profesyonel müzik dünyasında adını geniş kitlelere duyurdu.Grup çalışmaları dışında 1994’te çıkardığı “Aşk Haklı” adlı solo albümle büyük ilgi gören Şeşen, solo kariyerinde de müziğini sürdürdü. 2002’de “Neler Oluyor Bize” albümüyle yeniden listelere damga vurdu. 2005’te “Aşk Yalan”, 2013’te “Gel” ve 2017’de “İstanbullu Şarkılar” albümleriyle dinleyicileriyle bağını güçlendirdi.Müziğin yanı sıra televizyon dünyasında da aktif rol alan İlhan Şeşen; “Aliye”, “Annem”, “Hayatımın Rolü”, “Görüş Günü Kadınları”, “Aşk Yalanı Sever”, “Milat” ve “Paramparça” gibi dizilerde oyunculuğunu sergiledi. Aynı zamanda “Gençler Haklı”, “Arka Pencere” ve “Amcam Burada” gibi programlarla da ekranlarda yer aldı.2018 yılında yayımlanan “Ciddi Eğlence” albümünü piyanist Burçin Büke ile birlikte hazırlayan İlhan Şeşen, aynı yıl yayımlanan “Hediyem” adlı tribute albümde ise Türkiye’nin sevilen sanatçılarının seslendirdiği kendi eserleriyle yer aldı. Bu özel albümde “Sensiz Olmaz”, “Sıcaklardandır” ve “Sen Benim Şarkılarımsın” gibi sevilen parçalar yeniden hayat buldu.