Samanyolu Haber /Gündem / İliç faciasında iddianame tamamlandı: Kime ne kadar hapis cezası istendi? /18 Aralık 2024 12:18

İliç faciasında iddianame tamamlandı: Kime ne kadar hapis cezası istendi?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan faciaya ilişkin davada iddianame mahkeme sunuldu. İddianamede 5'i tutuklu 43 şüpheli hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat'ta Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı heyelanla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME HAZIR
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre tutuklu şüpheliler I.R.G, S.K.S, A.R.K, S.Ç. ve Ö.A. ile tutuksuz 38 zanlı hakkında hazırlanan 69 sayfalık iddianame, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İŞTE İSTENEN CEZALAR
İddianamede, tüm şüphelilerin "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüphelilerden altın madenini o dönem işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G. ile C.Y.D. ve K.Ö. hakkında ayrıca "Çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından adli para ya da toprak, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.
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