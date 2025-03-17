İliç maden faciasında ilk duruşma: 43 sanık hakim karşısında

Erzincan İliç’te bulunan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen faciada; Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara yaşamını yitirmiş ve İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralanmıştı. İliç maden faciasına ilişkin dava bugün (17 Mart 2025) görülmeye başladı.





İDDİANAMEDE “ASLİ KUSURLU” DENİLMİŞTİ

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, SSR isimli şirketin global projeler başkan yardımcısı J.H., Anagold firmasının ülke müdürü C.Y.D, operasyon başkan yardımcısı I.R.G, sürdürülebilir yatırım projeleri müdürü S.S, kıdemli geoteknik mühendisi A.R.K, iş güvenliği sağlığı müdürü S.Ç, operasyon direktörü K.Ö, 2017-2023 dönemleri proje müdürü K.J.R, GRE adlı şirketin tasarım mühendisleri L.Q. ve V.L.L, kontrol mühendisi K.G, INR firmasının proje koordinatörü Ö.A'nın "asli kusurlu" oldukları bildirilmişti.





İddianamede, 43 sanıktan 12'sinin "asli kusurlu", 31'inin ise "tali kusurlu" olduğu ve bütün sanıklara "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilmesi talep edildi.





KAMU GÖREVLİLERİNE İDDİANAMEDE YER VERİLMEDİ

Hazırlanan iddianamede kamu görevlileri yer almadı. Bakanlık yetkililerine takipsizlik kararı verildi.







