İlim Yayma Cemiyeti'nin yarım kalan yurdunu İBB tamamlamış

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Konut İmar Plan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (KİPTAŞ), yandaş İlim Yayma Cemiyeti’nin yurdu için yaklaşık 3 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.







Birgün'de yer alan habere göre KİPTAŞ, 31 Mart 2019 yerel seçimlerine sadece aylar kala İlim Yayma Cemiyeti’nin İstanbul Üsküdar’daki Çamlıca Camii’nin yanına inşa ettiği “Çamlıca Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu” için bir ihale düzenledi. “Yurt Binaları İkmal İnşaatı Tamamlama” adı altında 14 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen ihaleyle Kibritçi İnşaat’a yurt inşaatın tamamlanması için tam 2 milyon 750 bin TL ödendi. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi uzun yıllardır ‘işi istediğin firmaya verme’ maddesi olarak da yorumlanıyor.





AKP’LİLER YÖNETİYOR





İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alırken aynı zamanda da uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini de yürüttü. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 366 milyon TL değerinde 260 ihale alan AKP'li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda da AKP’li de yer alıyor.





KİPTAŞ YANDAŞA ÇALIŞMIŞ





Resmi internet sitesinde KİPTAŞ’ın misyonu, “her gelir grubuna uygun”, “kâr odaklı değil, insan odaklı” projeler üreterek, “birlikte güven inşa etmek” olarak tanımlanıyor. Öte yandan KİPTAŞ’ın yaptığı Çatalca Konutları’nı 2015 yılında AKP’li yöneticilerin, THY yetkililerinin, AKP’li belediye çalışanlarının ve AKP’ye yakın bazı vakıfların yöneticilerinin aldığı da ortaya çıkmıştı. O dönem çok sayıda talep olmasına karşın kura çekimi yapılmadığı ve dairelerin önceden belirlenen kişilere satıldığı ileri sürülmüştü.





İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, dairelerin dar gelirli yurttaşlar için yapıldığını belirterek “İki bin dairenin 100’er bin lira karşılığında AKP’li isimlere verildiği tespit edildi. Dar gelirli ihtiyaç sahibi insanlar için üretilen konutlar, şeffaf olmayan bir süreçte şaibeli bir şekilde satılmış. Bu insanların belki de 10’uncu dairesi” demişti.





BİLAL'İN OKULUNA KIYAK





Geçtiğimiz haftalarda da İBB iştiraki KİPTAŞ’ın, AKP döneminde Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın mezun olduğu Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi için yaklaşık 15 milyon TL harcadığı ortaya çıkmıştı. 2015 ve 218 yıllarında lisesinin binaları ve mobilyaları KİPTAŞ'ın bütçesinden yenilenmişti.