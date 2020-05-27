Ilımlı senaryoyu unutun!

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu tahribatı azaltmak için hükûmetler büyük teşvik paketleri açıkları.





Ancak bütçe açıkları ile borç seviyelerinin yükselmesinden mütevellit yükler nesiller boyu hissedilecek.







Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'a göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2020 yılında ECB'nin daha kötümser tahminlerine paralel bir daralma ile karşı karşıya.





ECB Başkanı Christine Lagarde, Korona Krizi'nden çıkışını zaman alacağını söyledi.





"ARTIK ILIMLI SENARYOYU UNUTUN!"





Lagarde, katıldığı bir soru-cevap etkinliğinde, Euro Bölgesi'nde üretimin muhtemelen yüzde 8 ila yüzde 12 daralacağını ve daha ılımlı bir senaryo için tahminlerin artık gündem dışı kaldığını söyledi.





Lagarde, "Birkaç gün içinde, haziran başında rakamlarımızı açıkladığımızda daha iyi bir fikre sahip olacağız, ancak muhtemelen orta ila şiddetli senaryolar arasında bir yerde olacağız." şeklinde görüş bildirdi.





"HİÇBİR ŞEY YAPMAMAK DAHA KÖTÜ OLURDU"





ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos da Koronavirüs salgını sebebiyle Euro Bölgesi hükûmetlerinin açıkladığı teşvik paketlerinin borç seviyelerini artıracağını, ancak başka bir alternatif bulunmadığını söyledi.





Guindos, "Salgının sonunda daha yüksek kamu borç oranları olacak, ancak hiçbir şey yapmamak daha kötü olurdu." dedi.





Avrupa Birliği’nin (AB) en büyük iki ekonomisine sahip Almanya ve Fransa, 500 milyar euro tutarında yeni teşvik paketi üzerinde mutabakata varmıştı.





ECB de hükûmet tahvillerini satın alarak teşvik paketlerini fonluyor.





Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Japonya ve Yunanistan’ın akabinde dünyanın en borçlu ülkelerinden olan İtalya’da toplam kamu borcunun milli gelire oranının 20 puan artışla yüzde 156 seviyesine yükseleceği tahmininde bulundu.