Samanyolu Haber /Gündem / Ilısu Barajı’nın çekimleri için yaklaşık yarım milyon harcandı /15 Ağustos 2020 10:20

Ilısu Barajı’nın çekimleri için yaklaşık yarım milyon harcandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, Hasankeyf'i sular altında bırakan Ilısu Barajı üzerinde iki günlük drone çekimi için 452 bin lira harcadı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü 'nün (EÜAŞ), tüm itirazlara rağmen inşa edilerek en az 12 bin yıllık tarihi olan Batman'ın Hasankeyf İlçesini sular altında bırakan Ilısu Barajı’nın çekimleri ve organizasyon işi için yaklaşık yarım milyon lira harcadı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, EÜAŞ “Drone İle Video Çekimi ve Organizasyon Hizmet Alımı İşi” adı altında 13 Temmuz tarihinde ihale düzenledi. İhaleyi, tek başına katılarak 452 bin TL teklif veren Asil Organizasyon Anonim Şirketi’nin aldığı ve şirket ile EÜAŞ arasında 29 Temmuz tarihinde sözleşme imzalandığı açıklandı. Sözleşmede binlerce liralık ihale kapsamında sadece "iki gün boyunca" Hasankeyf’e inşa edilen Ilısu Hidroelektrik Santralı üzerinde drone çekimi yapılacağı belirtildi. 

Drone çekimi 'çok acil'miş

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iki günlük drone çekim ihalesi, Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesi kullanılarak pazarlık usulüyle yapıldı. AKP iktidarında kamu kurumları ile belediyelerin amacına uygun kullanmaması nedeniyle çokça eleştirilen ihale yönetiminin, “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen hallerde veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması durumlarında” kullanılması gerekiyor.
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