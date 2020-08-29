YKS'de ilk 1.000'e girdi, açıkta kaldı!

İddiaya göre öğretmeninin tuş hatası sebebiyle çok istediği üniversiteye yerleşemedi.





Tire Kutsan Anadolu Lisesi'ni başarıyla bitiren Orhancan Ayhan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sözel alanda Türkiye'de ilk 1.000'e girerek, büyük başarı gösterdi.





Hayalini kurduğu Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarih bölümüne girmeyi garantileyen Aylan, tercih ekranında yapılan bir hata sonucu yerleştirilemedi.





ÖĞRETMEN "ENTER" TUŞUNA BASMAYI UNUTTU





Ölçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen tercih işlemlerinde, tercih gönderme işleminin kendisi adına rehber öğretmeni tarafından yapıldığını belirten Ayhan, bu kısımda tercihini gönderme işlemi yapılmadığı için bir enter tuşu yüzünden istediği üniversiteye yerleşemediğini kaydetti.





Ayhan mağduriyetinin telafi edilmesini istiyor.







Babasıyla birlikte İzmir'in Tire ilçesinde sanayi sitesinde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden yardım bekliyor.





HEVESİ KURSAĞINDA MI KALACAK?





Başına gelen talihsiz hadiseden dolayı psikolojik olarak da etkilenen Ayhan, kaydını yapamazsa hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi.





Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.