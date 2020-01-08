Samanyolu Haber /Gündem / İlk 35 asker Libya'ya ayak bastı /08 Ocak 2020 10:38

İlk 35 asker Libya'ya ayak bastı

Türkiye’nin gönderdiği ilk askeri birliklerin Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştığı duyuruldu.

SHABER3.COM

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Halife Hafter’in güçlerine karşı sürdürdüğü Ofke Volkanı Harekatı Yedek Kuvvet Komutanı Nasir Ammar, ilk Türk askeri birliklerin Libya’nın başkenti Trablus’a ulaştığını açıkladı.

Ammar, “Türk güçlerinin ilk kısmı Trablus’a geldikten sonra bizim güçlerimiz Libya ordusunu büyük kayıplara uğratabilecek” dedi.

Ammar, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne ait birliklerin artık Halife Hafter’in komutasındaki Libya Ulusal Ordusu’nun uçaklarını düşürme imkanı olduğunu vurguladı.

Bu arada Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP MYK toplantısında Erdoğan, ilk partide 35 askerin Libya'ya gönderildiğini açıkladı
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