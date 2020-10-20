İlk 500'de sadece iki Türk üniversitesi

Sıralamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8, İngiltere'den ise 2 üniversite ilk onda yer aldı. İngiltere'deki Oxford Ünversitesi bu yıl beşinci kez listede dünyanın en iyi üniversitesi olurken, ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi de üçüncü sıraya yerleşti.







Euronews'te yer alan haberde üniversite sıralamasına dair liste, ülkelere göre yüksek eğitim kurumlarının başarılarını değerlendirmek için ilginç sonuçlar ortaya koydu.





Sıralamada ilk 500'e giren üniversiteler listesi





ABD - 106 üniversite

İngiltere - 60 üniversite



Almanya - 41 üniversite



Avustralya - 28 üniversite



İtalya - 26 üniversite



Çin - 22 üniversite



Kanada - 18 üniversite



Fransa - 17 üniversite



Hollanda - 13 üniversite



Rusya - 7 üniversite



İspanya - 7 üniversite



Danimarka - 6 üniversite



Suudi Arabistan - 3 üniversite



İsrail - 3 üniversite



İran - 3 üniversite



Türkiye - 2 üniversite



Yunanistan - 2 üniversite



Mısır - 2 üniversite



Brezilya - 2 üniversite



Hindistan - 1 üniversite







ABD açık ara önde, İngiltere takipte







Listede en fazla üniversitesi bulunan ülke ABD oldu. Bu ülkeden toplam 106 üniversite ilk 500 sıralamasında yer aldı. Ancak ABD, en iyi 10 üniversite sıralamasındaki yüksek başarısını ülke çapındaki diğer üniversitelerde tekrarlayamadı. Sıralamada ilk 200'e giremeyen Amerikan üniversitelerinin başarısında belirgin bir düşüş gözlemlendi.





Listede ilk 500'e en fazla yüksek eğitim kurumunun girdiği ikinci ülke İngiltere oldu. Toplam 60 üniversite içinden 5'i ilk 20'de, 11'i ise ilk 100'de yer aldı.





Türkiye'den ilk 500 sıralamasına 2 üniversite girdi





Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi sıralamada ilk 400-500 kurum arasına girdi. Bu iki kurumu Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ilk 500-600 sıralamasıyla takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin üniversiteleri ilk 600-800'e girerken, İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri sıralamada ilk 1000'de yer aldı.