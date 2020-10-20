Samanyolu Haber /Eğitim / İlk 500'de sadece iki Türk üniversitesi /20 Ekim 2020 10:56

İlk 500'de sadece iki Türk üniversitesi

Dünya çapında 93 ülkedeki bin 500'den fazla yüksek öğrenim kurumunu "öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm" gibi kriterlerle değerlendiren Times Higher Education 2021 yılı için dünyanın en iyi üniversitelerini sıraladı.

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Sıralamaya göre Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) 8, İngiltere'den ise 2 üniversite ilk onda yer aldı. İngiltere'deki Oxford Ünversitesi bu yıl beşinci kez listede dünyanın en iyi üniversitesi olurken, ABD'deki Stanford Üniversitesi ikinci, Harvard Üniversitesi de üçüncü sıraya yerleşti.

Euronews'te yer alan haberde üniversite sıralamasına dair liste, ülkelere göre yüksek eğitim kurumlarının başarılarını değerlendirmek için ilginç sonuçlar ortaya koydu. 

Sıralamada ilk 500'e giren üniversiteler listesi

ABD - 106 üniversite
İngiltere - 60 üniversite
Almanya - 41 üniversite
Avustralya - 28 üniversite
İtalya - 26 üniversite
Çin - 22 üniversite
Kanada - 18 üniversite
Fransa - 17 üniversite
Hollanda - 13 üniversite
Rusya - 7 üniversite
İspanya - 7 üniversite
Danimarka - 6 üniversite
Suudi Arabistan - 3 üniversite
İsrail - 3 üniversite
İran - 3 üniversite
Türkiye - 2 üniversite
Yunanistan - 2 üniversite
Mısır - 2 üniversite
Brezilya - 2 üniversite
Hindistan - 1 üniversite

ABD açık ara önde, İngiltere takipte

Listede en fazla üniversitesi bulunan ülke ABD oldu. Bu ülkeden toplam 106 üniversite ilk 500 sıralamasında yer aldı. Ancak ABD, en iyi 10 üniversite sıralamasındaki yüksek başarısını ülke çapındaki diğer üniversitelerde tekrarlayamadı. Sıralamada ilk 200'e giremeyen Amerikan üniversitelerinin başarısında belirgin bir düşüş gözlemlendi.

Listede ilk 500'e en fazla yüksek eğitim kurumunun girdiği ikinci ülke İngiltere oldu. Toplam 60 üniversite içinden 5'i ilk 20'de, 11'i ise ilk 100'de yer aldı.

Türkiye'den ilk 500 sıralamasına 2 üniversite girdi

Türkiye'den Çankaya Üniversitesi ve Koç Üniversitesi sıralamada ilk 400-500 kurum arasına girdi. Bu iki kurumu Hacettepe ve Sabancı üniversiteleri ilk 500-600 sıralamasıyla takip etti. Bilkent, Boğaziçi ve Özyeğin üniversiteleri ilk 600-800'e girerken, İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük ve Ortadoğu Teknik üniversiteleri sıralamada ilk 1000'de yer aldı.
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