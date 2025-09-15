Kime çalışıyoruz? İlk 8 ayda 6,9 trilyon lira vergi toplandı, 1,4 trilyon TL faiz ödendi!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bugün yayımladığı ağustos bütçe sonuçlarına göre, yılın ilk sekiz ayında vergi gelirleri 6 trilyon 871 milyar 696 milyon lira. Aynı dönemde toplam bütçe geliri 7 trilyon 983 milyar 566 milyon lira, bütçe gideri 8 trilyon 891 milyar 201 milyon lira ve açık 907 milyar 635 milyon lira olarak kayda geçti. Böylece bütçe gelirlerinin yüzde 86,1’i vergilerden geldi.

Toplanan verginin yüzde 20,7’si faize gitti



Vergi gelirleri tarafındaki bu güçlü artışa karşın, faiz giderleri ocak–ağustos döneminde 1 trilyon 425 milyar 759 milyon liraya ulaştı. Başka bir deyişle ilk sekiz ayda toplanan her 100 liralık verginin yaklaşık 20,7 lirası faiz ödemelerine gitti. Ağustos ayında tek başına ödenen faiz 179 milyar 732 milyon lira oldu.



Ağustos özelinde bütçe 96 milyar 705 milyon lira fazla verirken, faiz dışı fazla 276 milyar 436 milyon lira olarak açıklandı. Bütçe gideri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira, bütçe geliri 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu tablo, yılın sekizinci ayında gelir performansının harcamaların üzerinde seyrettiğini; ancak yılın genelinde birikimli açığın sürdüğünü gösteriyor.