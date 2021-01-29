Samanyolu Haber /Dünya / İlk açıklamada kritik Türkiye ayrıntısı /29 Ocak 2021 09:53

İlk açıklamada kritik Türkiye ayrıntısı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert arasında yapılan görüşmede Türkiye, "ortak kaygı konusu" olarak nitelendirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kabine Şefi Bjoern Seibert bir araya geldi. 

Görüşmenin akabinde Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsünün Beyaz Saray antetli kâğıtta yayınlanan açıklamasında, "İkili, aralarında Çin ve Türkiye de bulunan ortak kaygı konuları üzerinde beraber çalışma konusunda anlaştı." ifadeleri yer aldı.

2020 yılı aralık ayında yapılan AB Konseyi Zirvesi'nden sonra AB’nin Türkiye ve Doğu Akdeniz konusunda ABD ile daha koordineli çalışacağı belirtilmişti. 
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"TÜRKİYE, ÇİN VE RUSYA KONUSUNDA ABD İLE İŞBİRLİĞİ YAPABİLİRİZ"

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Naho Sanchez Amor, T24'e verdiği mülakatta, "Son zamanlarda Başkan Trump sebebiyle ABD ile bazı zorluklar yaşadığımızı biliyorsunuz. Yeni iktidarın masaya getirebileceklerinden çok umutluyuz. Son dönemlerde terk ettikleri çoğu uluslararası duruş konusunda ABD ile iş birliği yapmak istiyoruz. Bu sebeple sadece Türkiye değil; belki Çin, hatta Rusya konusunda ABD ile iş birliği yapabiliriz. Bu yeni iktidarla gelen genel bir duruş." değerlendirmesinde bulunmuştu. 

Sullivan-Seibert görüşmesinde Biden'ın transatlantik ittifakına bağlılığının altının çizildiği belirtildi. 

Görüşmede AB-ABD ilişkilerinin tekrar güçlendirilmesi için gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

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