İlk açıklamalar geldi... Trump'a göre oy çalınıyor

Tabloya ilişkin açıklamada bulunan Demokrat Parti adayı Joe Biden, "Geldiğimiz noktadan çok mutluyuz" derken, "Arizona'yı kazandığımızdan eminiz. Wisconsin ve Michigan konusunda da yol aldık. Oyları saymak uzun sürecek ama Pennsylvania'yı da kazanacağız. Seçimlerin sonuçlarını yarın sabaha kadar öğrenemeyebiliriz. Ama ben sonuçlar hakkında çok iyi şeyler hissediyorum. Hepinize minnettarım, tüm destekçilerime. Kazanacağız. Zafer bizim" dedi.







Bu açıklamaya Trump'tan anında yanıt geldi.





Trump, "Seçimi çalmaya çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Sandıklar kapandıktan sonra oy kullanılamaz. Bu gece bir açıklama yapacağım. Büyük galibiyet" dedi.