İlk altın... Mete Gazoz okçulukta Olimpiyat Şampiyonu oldu

Gazoz, yarı finalde Japon Takaharu Furukawa’yı 7-3 yenerek adını finale yazdırırken final maçını da kazanarak okçulukta Türkiye’ye tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda klasik yay bireysel branşında mücadele eden Mete Gazoz, finalde İtalyan Mauro Nespoli ile karşılaştı. 22 yaşındaki milli sporcu rakibini 6-4 mağlup ederek altın madalya kazandı.





İlk seti kaybeden Mete ikinci sette eşitliği elde etti. 3. sette ise İtalyan sporcu son atışında 9’u vurunca milli sporcu 27-26 ile maça 3-3’lük dengeyi getirdi.





Altın madalya için büyük heyecana sahne olan finalin 4. setinde de 29-29’luk puanlarla eşitlik sağlandı. Son sette ise İtalyan sporcunun 8 atması ve Mete’nin 10’dan vurmasıyla Türkiye’ye altın madalya geldi.





Mete Gazoz, altın madalyayı kazanmasının ardından, “Ben çok mutluyum! Tokyo’da altın alacağım diye söz vermiştim, sözümü tuttum. Süper. Herkese çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.