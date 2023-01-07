Yeni Alzheimer ilacına onay çıktı

İki şirket "lecanemab" adlı ilaca ilişkin ilk sonuçların beyindeki gerilemeyi yavaşlattığını ortaya koymuştu.



Denemelerle ilgili bulgulara göre lecanemab tedavisi uygulanan hastalarda, plasebo verilen hastalara göre Alzheimer'ın ilerleyişi yüzde 27 azaldı.



Geliştirlen ilaca dair denemeler küresel çapta Alzheimer hastalığının ilk evresindeki yaklaşık bin 800 hasta üzerinde yapılmıştı.



Çalışmada hastaların akıl sağlığındaki bozulma ve giyinmek ya da beslenmek gibi gündelik faaliyetlerdeki kabiliyetleri gibi bir dizi kriter kullanılarak izlendi.





Eisai şirketi, ilacın yıllık 26.500 dolar fiyatla piyasaya sürüleceğini açıkladı. Açıklama sonrası Biogen hisseleri yüzde 3 artışla 279,40 dolara yükseldi.



İlaca ilk onay



Tedaviye onay alabilmek için Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Japonya'daki yetkili kurumlara başvuru yapılmıştı. Amerikan Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onay vermesi sonrası Avrupa ve Japonya'daki kurumların da ilaca onay vermesi bekleniyor.



ABD'deki Alzmeimer Birliği, bulguları hastalığın altında yatan sebeplerin potansiyel tedavisinde bugüne kadarki en olumlu sonuçlar olarak tanımlamıştı.



İngiltere Alzheimer Araştırma Derneği de ilacı "çığır açan" bir gelişme olarak nitelemişti.



İlaç nasıl sonuç veriyor?



Beyinde biriken bir protein tabakasının Alzheimer hastalığının tetikleyicisi oluğu sanılıyor. Lecanemab amiloid-beta plakalarından oluşan yumakları ortadan kaldırmak amacıyla geliştirildi.



Ailesel geçmiş ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların da etkileyici faktörler olduğu Alzheimer hastalığının henüz bilinen bir tedavisi yok.



Biogen uzun yıllar sonra ilk defa geçen yıl Adulhelm adlı bir ilacı piyasaya sürmüş, ancak yıllık 56 bin dolara mal olan tedavinin yüksek maliyeti ve ilacın işe yaradığına dair zayıf kanıtlar sebebiyle sigorta şirketleri ilaç ödemelerini ya kısıtlamış ya da durdurmuştu.