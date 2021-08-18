Samanyolu Haber /Eğitim / İlk binde sadece 8 Türk üniversitesi /18 Ağustos 2021 14:28

İlk binde sadece 8 Türk üniversitesi

Dünya üniversiteleri akademik sıralamasının resmi yayıncısı olan ShanghaiRanking, 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) sonuçlarını açıkladı.

SHABER3.COM

2 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği ve sadece en iyi 1000 sonucun yayınlandığı 2021 Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralaması (ARWU) listesinde Türkiye’den 8 üniversite girdi.

İstanbul Üniversitesi, 401-500 bandında yer alırken onu 701-800 bandında Dokuz Eylül ve Hacettepe üniversiteleri takip etti. 

Ankara Üniversitesi 801-900; Ege, Gazi, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleri de 901-1000 bandından listeye girdi.

ARWU- 2021’de ilk üç sırada yer alan dünya üniversiteleri ise Harvard, Stanford ve Cambridge oldu.

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