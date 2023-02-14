Samanyolu Haber /Dünya / İlk BM Yardımı Suriye'ye girdi /14 Şubat 2023 22:25

İlk BM Yardımı Suriye'ye girdi

Birleşmiş Milletler'den iki sözcü, yeni açılan Bab El Selam sınır geçişinden ilk BM yardım konvoyunun Türkiye'den Suriye'nin kuzeybatısında muhaliflerin elindeki bölgeye girdiğini bildirdi.

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BM, şimdiye kadar bir başka sınır geçişi olan Bab El Hava'dan yardım taşıyan 50'den fazla konvoy gönderdi. BM'den dün yapılan açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esat'ın iki sınır geçişinin daha üç aylığına kullanıma açtığı kaydedilmişti. Bu sınır geçişleri Bab El Selam ve El Raee.

"Esat İki Sınır Kapısının Açılması Konusunda Hemfikir"

Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) bir sözcü, Reuters haber ajansına bugün yaptığı açıklamada, örgütün "Bab El Selam geçiş noktasından 11 kamyon gönderen ilk insani yardım kuruluşu olduğunu" söyledi.

Sözcü, IOM'nin bugün Bab El Hava'dan da 6 kamyon geçirdiğini kaydetti.

IOM'den yapılan açıklamada, "Deprem yardımı mutfak setlerini, kapsamlı hijyen ve barınma kitlerini kapsıyor" denildi. Cuma günü yine Bab El Hava'dan yardım malzemeleri taşıyan 15 kamyonun daha geçirileceği bildirildi.

BM, Suriye'nin depremde ağır hasar gören kuzeybatısına ilk yardımlar ulaştırmada bazı sıkıntılar yaşandığını kabul etti. Bu bölgede depremden önce de yardıma muhtaç 4 milyon kişi yaşıyordu. Bu nüfusun depremden sonra ihtiyaçlarının daha da arttığının altı çizildi.

BM bugün ayrıca önümüzdeki 3 aylık süreç içindeki insani yardımlar için yaklaşık 400 milyon dolara ihtiyaç olduğunu, çoğu Suriye'nin kuzeybatısında olmak üzere 9 milyona yakın Suriyeli'nin depremden etkilendiğini kaydetti.

Suriye devlet basını ve BM'ye göre depremde 5 bin 814 Suriyeli hayatını kaybetti. En az 4 bin 400 Suriyeli'nin ülkenin kuzeybatısında ölenler olduğu belirtildi.
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