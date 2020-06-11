Samanyolu Haber /Dünya / İlk büyük korona davası: Başbakan ihmal iddiasıyla ilgili savcıya ifade verecek /11 Haziran 2020 10:36

İlk büyük korona davası: Başbakan ihmal iddiasıyla ilgili savcıya ifade verecek

İtalya'da Covid-19 salgınının en fazla can kaybına yol açtığı şehirlerden Bergamo'da ölen kişilerin ailelerinden oluşan bir grup pandemi yönetiminde hata yapılıp yapılmadığının araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Başbakan Guiseppe Conte cuma günü savcıya ifade vereceğini duyurdu.

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İtalya'da Covid-19'dan dolayı hayatını kaybeden 34 bini aşkın kişinin yarısı Lombardiya bölgesinde yaşıyordu. Bergamo şehrinde ise 3 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Cumhuriyet Başsavcılığına giderek, 50 şikayet ve suç duyurusu dosyasını ileten ailelerin avukatı, insanların bir "açıklama" beklediğini yoksa adalete olan güvenlerinin "sarsılacağını" belirtti.

İtalya'da Lombardiya bölgesi yöneticileri salgının ilk günlerinde bir hastanede yeterli tedbirlerin hızla uygulamaya sokulmamasından dolayı ağır şekilde eleştirilmişti. Bu gecikme nedeni ile hastanede ve ardından bölgede Covid-19'un hızla yayıldığı ileri sürülüyor.

Başbakan Conte ifade verecek

Savcılığın bu çerçevede başlattığı soruşturmada şu ana kadar Lombardiya Bölgesi Başkanı ve Sağlık Başkanı dinlendi. Bu cuma ise Başbakan Guiseppe Conte ve birçok bakanın konu hakkında ifade vermeye çağrılacağı belirtiliyor. Bu konuya ilişkin açıklama yapan Conte ise, "Hiç endişeli değilim. cuma günü Bergamolu savcıların sorularını yanıtlayacağım" şeklinde konuştu.
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