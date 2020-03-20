Samanyolu Haber /Dünya / İlk büyük sert tedbir: Virüsü bulaştırıp ölüme sebep olana 15 yıl hapis /20 Mart 2020 12:05

İlk büyük sert tedbir: Virüsü bulaştırıp ölüme sebep olana 15 yıl hapis

Romanya'da hükümet, koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemlere uymayan ve bu nedenle bir başkasına virüs bulaştırıp ölümüne yol açanların 15 yıl hapis cezasına çarptırılacağını duyurdu.

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Başbakan Ludovic Orban "İnsanların sorumsuzca davranarak başkalarının hayatını tehlikeye atmaları kabul edilemez" açıklamasında bulundu. Yeni düzenlemeye göre virüs taşıdığını bildiği halde, yetkililerin yönlendirmelerine uymayan ve virüsü yayarak üçüncü kişilerin ölümüne neden olan hastalar hakkında yasal işlem başlatılacak.

Euronews'te yer alan habere göre Bükreş hükümeti aynı zamanda ülke dışında Rumenlere de seyahat kısıtlamaları kapsamında ülkeye dönmeme çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Paskalya Bayramı öncesi böyle bir karar vermenin kendileri için zor ama gerekli olduğunu belirtti.

Romanya'da şu ana kadar 277 koronavirüs vakası açıklanırken henüz virüsten dolayı hayatını kaybeden olmadı.
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