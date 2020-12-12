İlk ciddi adım: Malvarlığı donduruldu

İsviçre hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Lukaşenko ve oğlu Viktor'un da aralarında bulunduğu 15 Belarus vatandaşının İsviçre'ye girişinin ve bu ülke üzerinden yolculuk yapmasının da yasaklandığı bildirildi.







İsviçre’ye girişi yasaklananlar, Belarus’taki gösterilerde şiddet kullanmak ve keyfi tutuklamalara imza atmakla suçlanıyor.





Hükümet tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu ülkede keyfi tutuklamalar sonucu cezaevinde bulunanların serbest bırakılması ve işkence ile kötü muamele iddialarının etkili bir şekilde soruşturulması istendi. Açıklamada, “İsviçre, Belarus’ta devam eden gerginlikten derin endişe duyuyor ve Belarus hükümeti ile sivil toplum arasında diyaloğun kurulması çağrısında bulunuyor.” denildi.





Ülkede 9 Ağustos'ta yapılan seçimi, mevcut Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto gösterileri başlatılmıştı. Ülkede her hafta sonu devam eden eylemlerde, protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.