İlk corona ilacının fiyatı belli oldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı ilaç şirketleri de tüm hızıyla çalışmaya devam ediyor. Son olarak ABD'li ilaç şirketi Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.







KULLANIM İZİNLERİNE BAŞVURULACAK





Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.





İKİ HAPLA TEDAVİ





Onay alırsa koronavirüsü tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi. Merck'in ürettiği ilaç, Koronavirüs genlerinin içinde koyduğu 'hata kodlarıyla' virüsün kendini çoğaltmasını önlüyor.





İLACIN FİYATI 6 BİN 200 TL





ABD, 1,7 milyon kişiyi tedavi edecek ilaç siparişini verdi. Reuters'ın geçtiği habere göre, ABD hükümetinin ilaç için belirlediği fiyat 700 dolar, güncel kurla yaklaşık 6 bin 200 TL. ABD dışındaki ülkelerde fiyat uygulamasının ne şekilde olacağı ise henüz bilinmiyor.