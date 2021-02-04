Samanyolu Haber /Dünya / İlk COVID-19 pasaportu yolda /04 Şubat 2021 11:01

İlk COVID-19 pasaportu yolda

Danimarka'da Maliye Bakan Vekili Morten Bödskov, dijital yeni tip koronavirüs (Covid-19) pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

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Maliye Bakan Vekili Bödskov, düzenlediği basın toplantısında, iş dünyasının temsilcileriyle dijital Covid-19 pasaportu hazırlamak için teknolojik altyapı çalışmalarına başladıklarını, sonuca ulaşmanın aylar sürebileceğini belirtti.

Dijital Covid-19 pasaportunun teknolojik altyapısıyla ilgili bilgi veren Bödskov, "Önemli olan doğru teknolojik çözümü bulmak. Bu sayede kültürel ve toplumsal yaşamda, özellikle iş seyahatleri olmak üzere yurt dışı seyahatlerinde kullanılacak teknolojik bir çözüm sunacağız." dedi.

Danimarka Ticaret Odası (Dansk Erhverv) Direktörü Brian Mikkelsen, Kovid-19 pasaportundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve uzun süredir üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

Mikkelsen, iş dünyasının Covid-19 pasaportunun özellikle yeme-içme sektörü, festival gibi etkinlikler ve iş seyahatleri için imkan sağlamasını umduğunu söyledi.

ABD'li Microsoft, Salesforce ve Oracle gibi teknoloji devlerinin aralarında bulunduğu bir grup şirket de koronavirüs aşısı pasaportu geliştiriyor. Oluşturulacak sistemle bir kişinin koronavirüs aşısı yaptırdığı bilgisi dijital cüzdanlarda depolanacak. Kullanıcılar talep edilmesi durumunda bu bilgiyi hızlıca paylaşabilecek.
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