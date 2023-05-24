Samanyolu Haber /Gündem / İlk defa bakanlık adı telaffuz etti /24 Mayıs 2023 10:32

İlk defa bakanlık adı telaffuz etti

İkinci turda destek konusunda Kılıçdaroğlu ile anlaşan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken paylaşım... Özdağ, Suriyelilerin gönderilmesi konusunda "İçişleri Bakanı olarak yollayacağım" dedi.

SHABER3.COM

CHP Gençlik Kolları üyesi kişilerin duvarlara “Suriyeliler gidecek” yazıları yazdığı öne sürülen bir videoyu alıntılayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi'ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye'yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00'i bekleyin.”

İKİ ETKİN POZİSYON İSTEMİŞTİ

SÖZCÜ gazetesi yazarı İsmail Saymaz, dün akşam SÖZCÜ TV’de katıldığı Basın Kulübü programında Zafer Partisi’nin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ikinci turda destek konusunda anlaştığını duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Kemal Kılıçdaroğlu’nun dün görüştüğünü ve yedi maddelik mutabakat metni konusunda anlaştığını belirten Saymaz, Zafer Partisi’nden iki ismin etkin göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol alacağını söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İlk defa bakanlık adı telaffuz etti Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:37:07